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  • Артур Нигматуллин: «После матча с «Авангардом» отмерз только на следующий день»

Артур Нигматуллин: «После матча с «Авангардом» отмерз только на следующий день»

28 апреля 2018, 10:22
5

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о дискомфорте во время матча 1/4 финала Кубка России против курского «Авангарда» (0:0, 6:7 по пенальти). Голкиперу было холодно.

«Не испытывал такого холода никогда в жизни. Надел все, что можно: два термобелья, теплые носки и теплые стельки. Но и это не помогало. Мышцы становятся каменными. Бьешь по мячу и не чувствуешь ногу — как будто клюшкой играешь. Все элементы разминки за матч выполнил, чтобы согреться. В общем, эмоций от игры никаких.

А главное, такой футбол не нужен ни нам, ни болельщикам. Перед игрой подумал: 90 минут — еще нестрашно. А ведь дело до серии пенальти дошло… Перед ней даже не дали уйти в раздевалку — просто накрыли пледом. Согреться не получалось. Отмерз только на следующий день», – сказал игрок.

Напомним, что «Авангард» сыграет в финале Кубка России.

Источник: Sport24
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Авангард Амкар-Пермь Нигматуллин Артур
Комментарии (5)
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insider_retro
1524900387
Это низкотемпературная романтика российского футбола, которая является следствием бестолкового планирования и погодных катаклизмов... Оба вратаря, конечно, натерпелись больше остальных от четвертьфинального дискомфорта!...
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Torvald64
1524900675
В данном случае трудно что-то предъявить организаторам. Вторая половина апреля на дворе была. В этом время невозможно не играть.
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zigbert
1524990306
Даже роботы могут выйти из строя при таких отрицательных температурах.
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