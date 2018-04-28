Артур Нигматуллин: «После матча с «Авангардом» отмерз только на следующий день»

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о дискомфорте во время матча 1/4 финала Кубка России против курского «Авангарда» (0:0, 6:7 по пенальти). Голкиперу было холодно.

«Не испытывал такого холода никогда в жизни. Надел все, что можно: два термобелья, теплые носки и теплые стельки. Но и это не помогало. Мышцы становятся каменными. Бьешь по мячу и не чувствуешь ногу — как будто клюшкой играешь. Все элементы разминки за матч выполнил, чтобы согреться. В общем, эмоций от игры никаких.

А главное, такой футбол не нужен ни нам, ни болельщикам. Перед игрой подумал: 90 минут — еще нестрашно. А ведь дело до серии пенальти дошло… Перед ней даже не дали уйти в раздевалку — просто накрыли пледом. Согреться не получалось. Отмерз только на следующий день», – сказал игрок.

Напомним, что «Авангард» сыграет в финале Кубка России.