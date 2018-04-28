Черчесов: «Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018? Минимальные»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы защитника «Спартака» Георгия Джикии сыграть на чемпионате мира-2018.

Игрок восстанавливается от травмы разрыва крестообразной связки колена.

– У Джикии есть шанс оказаться в составе на ЧМ?

– Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикия. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу чемпионата мира, к 14 июня. То есть вся подготовка – мимо. Так что к большому сожалению шансы у Джикия попасть в состав минимальные. Я его кстати видел на днях на матче – выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи. Кстати, я и Кокорину, и Васину тоже недавно звонил.