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Черчесов: «Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018? Минимальные»

28 апреля 2018, 01:01
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы защитника «Спартака» Георгия Джикии сыграть на чемпионате мира-2018.

Игрок восстанавливается от травмы разрыва крестообразной связки колена.

– У Джикии есть шанс оказаться в составе на ЧМ?

– Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикия. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу чемпионата мира, к 14 июня. То есть вся подготовка – мимо. Так что к большому сожалению шансы у Джикия попасть в состав минимальные. Я его кстати видел на днях на матче – выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи. Кстати, я и Кокорину, и Васину тоже недавно звонил.

Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира Россия Джикия Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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uBaH_
1524871542
Шансы Черчесова на ЧМ? Нету шансов.
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Ден71
1524885844
Все это понятно, восстановления после таких травм до года. Жаль конечно. да и такие травмы довольно часто меняют полностью игру человека. Георгию скорейшего восстановления и отличной игры в будущем
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vodomut
1524888810
маленькая поправка к словам Черческина,наша сборная не играет а учатвует
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vladimir-7
1524890223
Всё защиты теперь нет. Джикии, Васину, Кокорину, здоровья.
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zigbert
1524987702
Если нет полной уверенности в игроке(по медицинским показателям) то лучше не рисковать.
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cska-62
1525166395
Потеря Джикия для сборной - самая серьёзная. Увы. Новосельцев "заржавел" на питерской лавке, в Туле уже в основу не проходит, Кутепов без прогресса и тоже на лавке... С Васиным и его здоровьем ничего непонятно, да и выкладывает он иногда "сюрпризы" соперникам! Короче, с центральными защитниками - БЕДА! Хоть Набабкина приглашай и переводи в центр. Он ничуть не слабее играющего в центре и тоже не на своей позиции Кудряшова.
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