Рамос отговаривает Одриосолу от перехода в «Барселону»

Защитник «Реала» Серхио Рамос пытается помочь руководству клуба в подписании нападающего «Реала Сосьедад» Альваро Одриосолы.

На 22-летнего футболиста также претендует «Барселона», однако, как сообщается, капитан сливочных оказывает ключевое влияние в борьбе за форварда.

В нынешнем году Рамос хорошо сдружился с Одриосолой. Предполагается, что он действительно говорил с молодым игроком о «Барселоне», призывая его не соглашаться ни на какие предложения каталонцев и присоединиться к нему в «Реале».