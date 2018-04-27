Президент Бразилии посетит матчи ЧМ-2018 в России

Президент Бразилии Мишель Темер ответил положительно на приглашение Президента РФ Владимира Путина посетить матчи чемпионата мира-2018. Приглашение распространяется не только на матч открытия, но и на все игры турнира.

«Президент Темер принял приглашение. Они не обговорили только даты визита», – рассказали в администрации президента Бразилии.

Напомним, что Бразилия сыграет на ЧМ-2018 в группе со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Открытие Арена»).