Агенты Умтити сообщили «Барселоне», что у защитника есть предложения от трех клубов

Агенты защитника «Барселоны» Самуэля Умтити сообщили руководству сине-гранатовых, что их клиент имеет на руках предложения от трех клубов.

Каталонцы пока не могут договориться о продлении контракта с французом, поскольку он требует повышения зарплаты до уровня Жерара Пике и Серхио Бускетса, что совет директоров «блауграны» считает неприемлемым.

Агенты Умтити дали ясно понять «Барселоне», что предложения у игрока достаточно заманчивы. Тем не менее руководство сине-гранатовых отказывается сдвинуться с места в переговорах, настаивая на том, что защитник пока еще недостаточно сделал для клуба, чтобы оправдать такое повышение зарплаты.

Напомним, отступные за Умтити составляют 60 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».