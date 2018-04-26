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Моуринью готов помириться с Венгером

26 апреля 2018, 10:29
3

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который долгое время конфликтовал со своим коллегой из «Арсенала» Арсеном Венгером, готов сделать первый шаг к примирению с французом.

«Если Арсен уважает меня хотя бы наполовину так же сильно, как уважаю его я, то в будущем мы сможем стать друзьями. У меня есть к нему огромное уважение.

Когда я приехал в Англию в 2004 году, то он был чемпионом с «Арсеналом», а я хотел украсть у него титул. Но это футбол.

Это не означает, что я его не уважаю. В последние пару лет я пытался продемонстрировать это. У нас больше не возникало проблем. Для меня наступила другая стадия карьеры.

Мне очень жаль, что после сэра Алекса Фергюсона еще одна икона покидает Премьер-лигу», – сказал Моуринью.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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Федя Кабак
1524728582
Моуриньо любит играть на публику, а Венгер нет
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Татарин за ЦСКА
1524730457
Как не посмотри,у Жозе проблемы и ссоры с многими футболистами,тренерами и агентами.
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vasil3nkoan
1524737826
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