Симеоне: «Атлетико» потребуется смелость, чтобы выйти в финал Лиги Европы»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы выделил две ключевые фигуры «Арсенала» – Арсена Венгера и Месута Озила.

«С тех пор, как я приехал в Мадрид, команда стала значительно сильнее. По мере того, как мы поднимали планку, критики тоже становилось больше. Я доволен нашим нынешним уровнем. Надеюсь, мы сможем психологически раскованно сыграть на стадионе, где «Арсенал» очень силен. Потребуется смелость, чтобы выйти в финал.

Венгер? Первое, что приходит на ум – это восхищение. Ему пришлось изобретать себя заново. Я считаю себя молодым тренером, хочу наблюдать за ним и учиться у него. Он занял удивительную нишу в футболе.

Озил потрясающе видит поле. Он управляет скоростью перехода «Арсенала» от одной фазы игры к другой. Если он хочет, чтобы команда играла быстро, он сделает так, чтобы она играла быстро», – сказал Симеоне.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Атлетико» состоится в четверг, 26 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Ответная встреча пройдет в Мадриде 3 мая.