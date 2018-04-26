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  • Симеоне: «Атлетико» потребуется смелость, чтобы выйти в финал Лиги Европы»

Симеоне: «Атлетико» потребуется смелость, чтобы выйти в финал Лиги Европы»

26 апреля 2018, 09:04
5

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы выделил две ключевые фигуры «Арсенала» – Арсена Венгера и Месута Озила.

«С тех пор, как я приехал в Мадрид, команда стала значительно сильнее. По мере того, как мы поднимали планку, критики тоже становилось больше. Я доволен нашим нынешним уровнем. Надеюсь, мы сможем психологически раскованно сыграть на стадионе, где «Арсенал» очень силен. Потребуется смелость, чтобы выйти в финал.

Венгер? Первое, что приходит на ум – это восхищение. Ему пришлось изобретать себя заново. Я считаю себя молодым тренером, хочу наблюдать за ним и учиться у него. Он занял удивительную нишу в футболе.

Озил потрясающе видит поле. Он управляет скоростью перехода «Арсенала» от одной фазы игры к другой. Если он хочет, чтобы команда играла быстро, он сделает так, чтобы она играла быстро», – сказал Симеоне.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Атлетико» состоится в четверг, 26 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Ответная встреча пройдет в Мадриде 3 мая.

Источник: УЕФА
Лига Европы Атлетико Арсенал Озил Месут Венгер Арсен Симеоне Диего
Комментарии (5)
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Татарин за ЦСКА
1524730136
Надеюсь в финале будет Арсенал.А то опять две испанские команды в финале (на 80% это так может произойти)-просто задолбало уже,если честно
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vasil3nkoan
1524737875
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://is.gd/sy5bVv
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BAIv
1524752037
победитель этого полуфинала. с большой вероятностью победитель ЛЕ.
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