Канчельскис: «Футбольный бог наказывает «Спартак» за нечестность»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил последние результаты и текущее выступление «Спартака» в РФПЛ.

На данный момент московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

– Чуть больше чем за неделю «Спартак» потерпел три поражения. На ваш взгляд, что происходит с красно-белыми?

– Ничего. Все закономерно. Еще до начала чемпионата я говорил, что есть футбольный бог, который накажет «Спартак». Футбольный бог есть – я в это верю. И он наказывает команды, которые ведут себя не по футбольным понятиям. И вот вам результат. Хотя они могли стать чемпионами. Но не пускает их футбольный бог на первое место.

– Что конкретно вы имеете в виду?

– Если вы помните, в прошлом году, когда спартаковцы уже стали чемпионами, в последнем матче они встречались с «Арсеналом». Нельзя играть так, как они тогда – отдали игру 0:3. И сейчас все аукается. Нельзя так себя вести. Не надо читать между строк – я говорю конкретно: есть футбольный бог, и он наказывает команды, которые ведут себя нечестно, не по-футбольному. То, что я вижу, то и говорю.

Перед стартом этого сезона я сомневался, что «Спартак» второй раз подряд станет чемпионом и говорил, что он будет бороться за третье-четвертое место, что у него будут проблемы – так оно и происходит сейчас. Кто-то смеялся над тем, что я говорил, считал это глупостями. Но в итоге все происходит так, как происходит. Повторюсь, я верю в футбольного бога. Отношение к футболу должно быть правильным, честным.