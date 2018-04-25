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  • Канчельскис: «Футбольный бог наказывает «Спартак» за нечестность»

Канчельскис: «Футбольный бог наказывает «Спартак» за нечестность»

25 апреля 2018, 21:16
45

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил последние результаты и текущее выступление «Спартака» в РФПЛ.

На данный момент московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

– Чуть больше чем за неделю «Спартак» потерпел три поражения. На ваш взгляд, что происходит с красно-белыми?

– Ничего. Все закономерно. Еще до начала чемпионата я говорил, что есть футбольный бог, который накажет «Спартак». Футбольный бог есть – я в это верю. И он наказывает команды, которые ведут себя не по футбольным понятиям. И вот вам результат. Хотя они могли стать чемпионами. Но не пускает их футбольный бог на первое место.

– Что конкретно вы имеете в виду?

– Если вы помните, в прошлом году, когда спартаковцы уже стали чемпионами, в последнем матче они встречались с «Арсеналом». Нельзя играть так, как они тогда – отдали игру 0:3. И сейчас все аукается. Нельзя так себя вести. Не надо читать между строк – я говорю конкретно: есть футбольный бог, и он наказывает команды, которые ведут себя нечестно, не по-футбольному. То, что я вижу, то и говорю.

Перед стартом этого сезона я сомневался, что «Спартак» второй раз подряд станет чемпионом и говорил, что он будет бороться за третье-четвертое место, что у него будут проблемы – так оно и происходит сейчас. Кто-то смеялся над тем, что я говорил, считал это глупостями. Но в итоге все происходит так, как происходит. Повторюсь, я верю в футбольного бога. Отношение к футболу должно быть правильным, честным.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (45)
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insider_retro
1524680977
Что бы там и как не было, но не стоит приплетать в футбол божественный пантеон!..
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Старикан
1524681396
После трёх неудач команды сколько сразу специалистов по Спартаку нарисовалось....
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prezent2017
1524681665
Все правильно. Свини - грязные животные.
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Полная Канистра
1524681893
чего ты там видишь если у тебя слепота куриная Тоже мне хрен вылез из штанов
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VVM1964
1524683072
Он бы еще вспомнил , какое нибудь прогрешение 10 летней давности . Если уж " футбольный бог "и наказал Спартак за матч с Арсеналом , то не удачным стартом , кстати очень хорошо , что Арсенал остался в РФПЛ - очень толковая команда .
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Татарин за ЦСКА
1524684354
От части он прав. Но настараживает только то,что он выражение футбольный Бог повторил 5(!) раз в не большом тексте.Не бухой ли он давал интервью???
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rammax fcsm
1524685309
а твоё какое до нас дело, латышский недобиток?? недотренер паршивый, забытая легенда чего-то там на вонючем острове.... своими делами занимайся, аналитик херов, футбольный бог тебя за ногу..
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Правдоруб100
1524687945
Всё намного проще: "Спартак" и чемпион - слова несовместимые! В прошлом сезоне всё произошло случайно, точнее говоря, не "Спартак" был силён, а другие клубы сдали позиции. Нынешний сезон всё поставил на свои места! Правды ради, место "Спартака" где-то а районе 5-6 места, но НЕ ВЫШЕ!!!!
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Мары
1524697224
Сколько же дебилов после поражений вылезло. Не счесть. Пусть ещё на вуду сошлётся. Эксперт ***.
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docndoc
1524703223
Ну пипец, приехали.. Что за кликуша появился: футбольный бог, футбольные понятия.. Всё в кучу собрал.. Ну кризис в команде, часто со всеми случается. А тут прям всё - офсайд акбар какой-то))
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