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    Канчельскис: «Футбольный бог наказывает «Спартак» за нечестность»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил последние результаты и текущее выступление «Спартака» в РФПЛ.

    На данный момент московский клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

    – Чуть больше чем за неделю «Спартак» потерпел три поражения. На ваш взгляд, что происходит с красно-белыми?

    – Ничего. Все закономерно. Еще до начала чемпионата я говорил, что есть футбольный бог, который накажет «Спартак». Футбольный бог есть – я в это верю. И он наказывает команды, которые ведут себя не по футбольным понятиям. И вот вам результат. Хотя они могли стать чемпионами. Но не пускает их футбольный бог на первое место.

    – Что конкретно вы имеете в виду?

    – Если вы помните, в прошлом году, когда спартаковцы уже стали чемпионами, в последнем матче они встречались с «Арсеналом». Нельзя играть так, как они тогда – отдали игру 0:3. И сейчас все аукается. Нельзя так себя вести. Не надо читать между строк – я говорю конкретно: есть футбольный бог, и он наказывает команды, которые ведут себя нечестно, не по-футбольному. То, что я вижу, то и говорю.

    Перед стартом этого сезона я сомневался, что «Спартак» второй раз подряд станет чемпионом и говорил, что он будет бороться за третье-четвертое место, что у него будут проблемы – так оно и происходит сейчас. Кто-то смеялся над тем, что я говорил, считал это глупостями. Но в итоге все происходит так, как происходит. Повторюсь, я верю в футбольного бога. Отношение к футболу должно быть правильным, честным.

    Источник: Rusfootball.info

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    25.04.2018 21:16
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 26 апреля 2018, 23:08

      Не зря от Канчельскис жёнушка к Стасу Михайлову сбежала) Это его тоже наверное "футбольный бог" за что то покарал.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > IVANRUS777 27 апреля 2018, 00:12

      Футбольный бог, он всё видит. Как зовут его? Может знаешь?

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 апреля 2018, 20:18

      Просто апостол Андрей! Прости меня господи, за такую шутку!

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 26 апреля 2018, 17:00

      Видимо сэр Алекс бутсой не в одного Бэкхема бросал. Андрюшеньке тоже перепало. Можно что угодно списать на футбольного бога и Спартаку, и Зениту, и Локо, и ЦСКА и Динамо и многим другим. Но ... опять Спартак! Правда если вспомнить футбольную карьеру Андрея - то Спартак являлся главным конкурентом киевского Динамо. Да ещё и прибалт. Вот от куда ноги растут. Не любовь-с с детских лет.

      1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 26 апреля 2018, 12:02

      и создал он сетку и ворота и вывел на поле 1го футболиста, да будет гол, пас и навес сказал он

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 апреля 2018, 10:34

      о! еще один единомышленник Кафеля и Червя объявился)) а у него интересно доказательства есть что там была нечестная игра или он просто так решил, вот и болтает что в голову взбредет)

      5
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > OfaZavr 26 апреля 2018, 11:10

      Это не идиномышленник - это посланник Футбольного бога на Земле!

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 26 апреля 2018, 10:23

      То что команда не на все 100% играет это очевидно,и в коллективе появился некий дисконфорд после неудач собраться надо и играть и радовать болельщиков и забыть обиды если есть таковые.

      0
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      Рейтинг: +1741

      max74 > Сержтир 26 апреля 2018, 12:27

      Дисконфорд это скидки на распродаже автомобилей марки Форд ?

      7
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      Рейтинг: +2439

      docndoc > max74 26 апреля 2018, 12:58

      Изящно))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 26 апреля 2018, 10:15

      По его умозаключению если бы Спартак выиграл у Арсенала в прошлом году,то сейчас проблем у Спартака никаких не было. Не тем делом ты сейчас занимаешься Андрей.

      4
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      Рейтинг: +677

      vodomut 26 апреля 2018, 10:08

      в мистику не верю,а вот в наказание за лень и без характерность -да

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 26 апреля 2018, 09:15

      А что этот подданный великобритании тут раскаркался? Иди Эвертон комментируй.

      1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 26 апреля 2018, 09:08

      "Маразм крепчал, шиза людей косила"

      2
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