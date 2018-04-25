Капитан «Ливерпуля» Хендерсон: «Последние 20 минут перестали играть в свой футбол»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отметил потерю уверенности своей командой в концовке первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ромой», что привело к двум пропущенным голам.

«Мы недовольны двумя пропущенными голами, потому что контролировали игру. Вместе с тем сыграли хорошо, победили и поедем в Рим с преимуществом в три мяча.

Последние 20 минут перестали играть в свой футбол, гол «Ромы» заставил нас нервничать. Не знаю, почему так вышло. Надо сохранять уверенность в себе», – заявил после финального свистка футболист.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

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