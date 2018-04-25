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    Капитан «Ливерпуля» Хендерсон: «Последние 20 минут перестали играть в свой футбол»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отметил потерю уверенности своей командой в концовке первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ромой», что привело к двум пропущенным голам.

    «Мы недовольны двумя пропущенными голами, потому что контролировали игру. Вместе с тем сыграли хорошо, победили и поедем в Рим с преимуществом в три мяча.

    Последние 20 минут перестали играть в свой футбол, гол «Ромы» заставил нас нервничать. Не знаю, почему так вышло. Надо сохранять уверенность в себе», – заявил после финального свистка футболист.

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

    Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства

    Источник: УЕФА

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    25.04.2018 09:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 14:21

      Эти два гола могут обернуться вам ребром.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 10:37

      Просто Клопп рано заменил Мп Салаха и пропала искра в нападении всего Ливерпуля.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 10:27

      подумали что дело сделано видимо и что Рома вряд ли на что-то сподобиться.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 09:44

      Расслабон... Этим многие страдают, даже мастера в РФПЛ...
      Не суетиться и не очковать в Риме!...

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 > insider_retro 25 апреля 2018, 10:16

      надо просто играть в атаку. в защиту они не умеют. просто забить больше, чем пропустить, и всего делов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 25 апреля 2018, 09:41

      а потому что перестали жарить романа в атаке. Во и поплатились. А жарить перестали потому что пророк мухамед ушел на скамейку. а без него всё в атаке гораздо скудней

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2018, 09:40

      будет битва но Ливерпуль может и проиграет в Риме но обязательно тоже забьет

      1
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      Рейтинг: +142

      orzy 25 апреля 2018, 09:25

      Ошибка Клоппа как можно было за 15 минут менять Салаха. Ливерпуль без Салаха и Ливерпуль с Салахом это две команды. Так что как бы не пришлось сожалеть об этом

      1
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > orzy 25 апреля 2018, 10:49

      Жаль будет, если в Реал продадут... Такого Ливерпуля уже не будет...

      2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 25 апреля 2018, 09:20

      При 5-0 как не старайся, а заставить себя играть на все 100 тяжело, вот и расслабились, но этого Ливерпулю хватит однозначно.

      4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 апреля 2018, 09:09

      Салах ушел и ливерпуль сдулся.)

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