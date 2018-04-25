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  • Капитан «Ливерпуля» Хендерсон: «Последние 20 минут перестали играть в свой футбол»

Капитан «Ливерпуля» Хендерсон: «Последние 20 минут перестали играть в свой футбол»

25 апреля 2018, 09:06
11

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отметил потерю уверенности своей командой в концовке первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ромой», что привело к двум пропущенным голам.

«Мы недовольны двумя пропущенными голами, потому что контролировали игру. Вместе с тем сыграли хорошо, победили и поедем в Рим с преимуществом в три мяча.

Последние 20 минут перестали играть в свой футбол, гол «Ромы» заставил нас нервничать. Не знаю, почему так вышло. Надо сохранять уверенность в себе», – заявил после финального свистка футболист.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ливерпуль Рома Хендерсон Джордан
Комментарии (11)
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DeutschlandUberAlles
1524636554
Салах ушел и ливерпуль сдулся.)
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rostik-100
1524637248
При 5-0 как не старайся, а заставить себя играть на все 100 тяжело, вот и расслабились, но этого Ливерпулю хватит однозначно.
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orzy
1524637530
Ошибка Клоппа как можно было за 15 минут менять Салаха. Ливерпуль без Салаха и Ливерпуль с Салахом это две команды. Так что как бы не пришлось сожалеть об этом
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Garrincha58
1524638412
будет битва но Ливерпуль может и проиграет в Риме но обязательно тоже забьет
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Untitled-1
1524638477
а потому что перестали жарить романа в атаке. Во и поплатились. А жарить перестали потому что пророк мухамед ушел на скамейку. а без него всё в атаке гораздо скудней
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insider_retro
1524638694
Расслабон... Этим многие страдают, даже мастера в РФПЛ... Не суетиться и не очковать в Риме!...
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OfaZavr
1524641254
подумали что дело сделано видимо и что Рома вряд ли на что-то сподобиться.
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Татарин за ЦСКА
1524641847
Просто Клопп рано заменил Мп Салаха и пропала искра в нападении всего Ливерпуля.
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zigbert
1524655310
Эти два гола могут обернуться вам ребром.
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