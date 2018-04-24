Кафельников – о матче с «Ахматом»: «Спартак» унизил все 23 тысячи своих болельщиков, пришедших на стадион»

Известный теннисист и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников бурно отреагировал на публикацию в твиттере пресс-службы красно-белых со словами благодарности в адрес болельщиков, пришедших на стадион поддержать команду в домашнем матче 27 тура РФПЛ с «Ахматом» (1:3).

«Спасибо за поддержку, красно-белые! Увы, мы вновь вас огорчили...» – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Не огорчили, а унизили все 23 тысячи», – написал Кафельников.