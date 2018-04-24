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    Кафельников – о матче с «Ахматом»: «Спартак» унизил все 23 тысячи своих болельщиков, пришедших на стадион»

    Известный теннисист и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников бурно отреагировал на публикацию в твиттере пресс-службы красно-белых со словами благодарности в адрес болельщиков, пришедших на стадион поддержать команду в домашнем матче 27 тура РФПЛ с «Ахматом» (1:3).

    «Спасибо за поддержку, красно-белые! Увы, мы вновь вас огорчили...» – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

    «Не огорчили, а унизили все 23 тысячи», – написал Кафельников.

    Источник: Twitter

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    24.04.2018 18:14
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 апреля 2018, 10:11

      Очень жестоко со стороны Кафельникова!.....провалы бывают в любой команде, настоящий болельщик должен сопереживать неудаче вместе с клубом.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 25 апреля 2018, 08:47

      дочь неразумную учи чмошник керамический

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2018, 06:23

      Было неприятно-но не тебе обо всех говорить то,один скулеж только.

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 24 апреля 2018, 23:20

      О,алкаш проснулся. Дайте ему боярышник,пусть заткнется !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 24 апреля 2018, 23:00

      13 мая Спартак будет чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 апреля 2018, 22:42

      Это пишет Кафельников болельщик, а Кафельников теннисист выходил всех рвал,или бывало что-то не получалось?

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      Рейтинг: +64

      lepotrik > Опорник84 25 апреля 2018, 00:49

      Это сарказм?

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 апреля 2018, 22:13

      Кафель мудак а не болела -- дришпак у него во рту -- только и умеет , дришпаком своим во все стороны брызгать !!! А сам ху..ло недосостоявшееся !!!

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 апреля 2018, 21:05

      на спортсменов лучше смотреть, а не слушать и евгений лучшее тому подтверждение... мастером слова он никогда не был, да и трезвость мышления, как показывает время, его обошла стороной - Гейм/Сет/Матч ...расходимся товарищи.)))

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 24 апреля 2018, 19:42

      Болельщики "Ювентуса" после поражения вывесили банер в поддержку, а здесь унизили, какие гордые

      2
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 24 апреля 2018, 19:39

      Вилкова на все оставшиеся матчи Спартака надо!

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