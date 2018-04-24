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  • Кафельников – о матче с «Ахматом»: «Спартак» унизил все 23 тысячи своих болельщиков, пришедших на стадион»

Кафельников – о матче с «Ахматом»: «Спартак» унизил все 23 тысячи своих болельщиков, пришедших на стадион»

24 апреля 2018, 18:14
27

Известный теннисист и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников бурно отреагировал на публикацию в твиттере пресс-службы красно-белых со словами благодарности в адрес болельщиков, пришедших на стадион поддержать команду в домашнем матче 27 тура РФПЛ с «Ахматом» (1:3).

«Спасибо за поддержку, красно-белые! Увы, мы вновь вас огорчили...» – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Не огорчили, а унизили все 23 тысячи», – написал Кафельников.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (27)
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ROBERTUSA
1524583081
Евгений что за Зенит топит теперь? Ведет себя как неадекватный болела Зенита (неадекваты есть у всех)
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andreipenkov
1524583832
Да закрой ты свой кафельный рот уже. Антиболельщик.
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Fancyfall
1524583943
заглянула в его твиттер, пойду помою глаза и руки... д*бил, бл*! запретить ему вообще писать про Спартак и называться болельщиком
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Федя Кабак
1524584019
Какой то больной человек. Что с ним случилось то?
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SanInstructor
1524584562
Кафельникову очень часто прилетал в голову теннисный мяч, отсюда и его неадекватная реакция
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OfaZavr
1524585309
достал он уже со своим бредом за эти дни, да пусть он там пишет что хочет зачем его писульки сюда перепечатывать.
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Татарин за ЦСКА
1524585748
это карма за ваши языки.За твой и господина поэта Назарова.Вы после каждой победы унижали соперников,а вот вам и ответочка.
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Ден71
1524586785
Я конечно не болельщик Спартака,хотя команда вполне достойная. просто само выражение задело) Интересно, сколько же болельщиков унижал сам Кафельников, своими провалами в теннисе или он только свои заслуги видит. Не чего не говорю ни плохие. но и провалы тоже были.
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Боцман59rus
1524593151
на спортсменов лучше смотреть, а не слушать и евгений лучшее тому подтверждение... мастером слова он никогда не был, да и трезвость мышления, как показывает время, его обошла стороной - Гейм/Сет/Матч ...расходимся товарищи.)))
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Zenmaster
1524597194
Кафель мудак а не болела -- дришпак у него во рту -- только и умеет , дришпаком своим во все стороны брызгать !!! А сам ху..ло недосостоявшееся !!!
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