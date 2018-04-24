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    Экс-хавбек «Зенита» Молло подпишет контракт с катарским клубом

    Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Зенита» Йоан Молло продолжит выступления в одном из катарских клубов.

    В ближайшее время француз подпишет контракт с «Аль-Райяном» после того, как пройдет медицинской обследование. 28-летний футболист уже прибыл в расположение своей будущей команды.

    Напомним, последним клубом Молло был «Фулхэм». Хавбек присоединился к лондонцам в августе 2017 года, но уже в январе «дачники» досрочно прекратили сотрудничество с футболистом.

    За «Фулхэм» француз провел шесть матчей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2018 16:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:32

      Хороший игрок.До сих пор не понятно,почему у него не получилось в Зените.

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 18:00

      Странно. Ведь добротный футболист. И никому не нужен

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Федя Кабак 24 апреля 2018, 19:41

      С добротным футболистом контракт досрочно не разрывают и не выбрасывают, как щенка, а тем более Фулхэм, который борется за выход в АПЛ и идет, пока, на 3м месте

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