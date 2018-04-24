Экс-хавбек «Зенита» Молло подпишет контракт с катарским клубом

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Зенита» Йоан Молло продолжит выступления в одном из катарских клубов.
В ближайшее время француз подпишет контракт с «Аль-Райяном» после того, как пройдет медицинской обследование. 28-летний футболист уже прибыл в расположение своей будущей команды.
Напомним, последним клубом Молло был «Фулхэм». Хавбек присоединился к лондонцам в августе 2017 года, но уже в январе «дачники» досрочно прекратили сотрудничество с футболистом.
За «Фулхэм» француз провел шесть матчей и сделал одну голевую передачу.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру