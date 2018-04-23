Билялетдинов: «Вторым станет ЦСКА. За третье место будут бороться «Спартак» и «Зенит»

Экс-главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов считает, что ЦСКА опередит «Спартак» в борьбе за второе место в РФПЛ. По его мнению, красно-белые поспорят за третью строчку с «Зенитом».

«Локомотив» вряд ли отдаст первую строчку, у Семина слишком хороший запас. Что касается борьбы за серебро, то исходя из календаря, считаю, что наибольшие шансы у ЦСКА. Как мне видится, армейцы, вытащив тяжелый матч с «Краснодаром», получили позитивный заряд эмоций, чего нельзя сказать об их конкурентах. В «Зените» и «Спартаке» на фоне игровых проблем назрели внутренние конфликты.

Питерцы, не удержав победу над «Арсеналом» будучи в большинстве, ухудшили турнирное и психологическое положение. У красно-белых сейчас абсолютно такая же ситуация: проблемы с футбольной составляющей и вылет из кубка привели к скандальной ситуации вокруг Глушакова, которой будет уделено больше внимания, нежели подготовке к финишу сезона.

Мой прогноз: ЦСКА будет вторым. Борьба за третье место развернется между «Зенитом» и «Спартаком» и продлится до последнего тура», – сказал Билялетдинов.