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  • Билялетдинов: «Вторым станет ЦСКА. За третье место будут бороться «Спартак» и «Зенит»

Билялетдинов: «Вторым станет ЦСКА. За третье место будут бороться «Спартак» и «Зенит»

23 апреля 2018, 13:14
44

Экс-главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов считает, что ЦСКА опередит «Спартак» в борьбе за второе место в РФПЛ. По его мнению, красно-белые поспорят за третью строчку с «Зенитом».

«Локомотив» вряд ли отдаст первую строчку, у Семина слишком хороший запас. Что касается борьбы за серебро, то исходя из календаря, считаю, что наибольшие шансы у ЦСКА. Как мне видится, армейцы, вытащив тяжелый матч с «Краснодаром», получили позитивный заряд эмоций, чего нельзя сказать об их конкурентах. В «Зените» и «Спартаке» на фоне игровых проблем назрели внутренние конфликты.

Питерцы, не удержав победу над «Арсеналом» будучи в большинстве, ухудшили турнирное и психологическое положение. У красно-белых сейчас абсолютно такая же ситуация: проблемы с футбольной составляющей и вылет из кубка привели к скандальной ситуации вокруг Глушакова, которой будет уделено больше внимания, нежели подготовке к финишу сезона.

Мой прогноз: ЦСКА будет вторым. Борьба за третье место развернется между «Зенитом» и «Спартаком» и продлится до последнего тура», – сказал Билялетдинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Локомотив Билялетдинов Ринат
Комментарии (44)
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Диктор
1524479648
Дурак что еще сказать то???
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zenitovec2007
1524479963
какой легкий календарь у ЦСКА? посмотри когда ЦСКА в Петербурге выигрывал в последний раз,а потом говори что-то!
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Боцман59rus
1524479969
а где Хабаровск будет не предсказал? ... больше нужно своими делами заниматься, а не делать глупые прогнозы на будущее других, может в своей жизни будет тогда что -то получаться.
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кеша_КБ
1524482642
- БИЛЯ тоже очень интересный!, он даже знает о внутренних проблемах в Спартаке ))), вот,бл...., экстрасенс...наверное - такой же, как и тренер. Думаю - Спартак даже сам не догадывается о наличии каких-то проблем, а вот Б. всё знает!, давайте спросим у него - кто сегодня победит!?))
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Робинзон
1524485573
ох и дура этот Билялетдинов .
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alp
1524486022
С таким Зенитом пусть будет даже 5 место. Главная задача в этом сезоне выпнуть из команды манчини и фурсенко
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Zenmaster
1524486220
Кому нужны твои прогнозы !?? Мы сами скоро всё увидим !!!
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Каратель помойников
1524490714
ещё один "ванг" вылез,лучше бы рассказал о своей "плодотворной" работе в Хабаровске
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Сибирь за Спартак
1524492844
Типун тебе на твой вонючий язык.
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OfaZavr
1524497547
посмотрим как на самом деле будет, а то эти эксперты каждый болтает что в голову взбредет и в основном все оказывается наоборот.
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