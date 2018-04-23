Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билялетдинов: «Вторым станет ЦСКА. За третье место будут бороться «Спартак» и «Зенит»

    Экс-главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов считает, что ЦСКА опередит «Спартак» в борьбе за второе место в РФПЛ. По его мнению, красно-белые поспорят за третью строчку с «Зенитом».

    «Локомотив» вряд ли отдаст первую строчку, у Семина слишком хороший запас. Что касается борьбы за серебро, то исходя из календаря, считаю, что наибольшие шансы у ЦСКА. Как мне видится, армейцы, вытащив тяжелый матч с «Краснодаром», получили позитивный заряд эмоций, чего нельзя сказать об их конкурентах. В «Зените» и «Спартаке» на фоне игровых проблем назрели внутренние конфликты.

    Питерцы, не удержав победу над «Арсеналом» будучи в большинстве, ухудшили турнирное и психологическое положение. У красно-белых сейчас абсолютно такая же ситуация: проблемы с футбольной составляющей и вылет из кубка привели к скандальной ситуации вокруг Глушакова, которой будет уделено больше внимания, нежели подготовке к финишу сезона.

    Мой прогноз: ЦСКА будет вторым. Борьба за третье место развернется между «Зенитом» и «Спартаком» и продлится до последнего тура», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2018 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 23 апреля 2018, 21:53

      с учетом того как сыграл Спартак с Тереком... доля правды тут есть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 апреля 2018, 20:33

      Билялетдиов спец. А все, кто в этом сомневается, уткинские дрочеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 23 апреля 2018, 19:38

      Локомотиву сейчас сложнее всего. И глупо сейчас с уверенностью говорить о том, что может меняться в каждом туре. Третье место может занять и Локомотив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:32

      посмотрим как на самом деле будет, а то эти эксперты каждый болтает что в голову взбредет и в основном все оказывается наоборот.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 18:15

      Прогнозы иногда сбываются, но торопиться с выводами не будем.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 апреля 2018, 18:07

      Билялетдинов, когда пришел в СКА, сказал что СКА сохранит прописку в РФПЛ. Так что лучше его не слушать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 апреля 2018, 17:14

      Типун тебе на твой вонючий язык.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 23 апреля 2018, 16:38

      ещё один "ванг" вылез,лучше бы рассказал о своей "плодотворной" работе в Хабаровске

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 23 апреля 2018, 16:18

      "Мой прогноз: ....Борьба за третье место ... продлится до последнего тура", – сказал Билялетдинов. С этим я соглашусь!, равно как и с собственным убеждением, что Спартаку надо выигрывать все 4-е оставшиеся матча!...Вот тогда можно и "волшебного напитка" из Миллерово)...но с Ростовом "бодаться" будет нелегко...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +973

      г.Онега 23 апреля 2018, 15:42

      Ух ты какой)).Три игры осталось и у Спартака соперники слабые ,не кого не хочу обидеть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11