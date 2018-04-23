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    Головин: «Игра с «Краснодаром» была принципиальной с точки зрения борьбы в турнирной таблице»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:1) в 27-м туре Премьер-Лиги.

    «Выиграли важный матч у прямого конкурента. Понятно, что с точки зрения борьбы в турнирной таблице это была принципиальная игра. А учитывая, что по ходу матча мы проигрывали, итоговый результат особенно приятен.

    Муса молодец, что забил два мяча, но у нас и выигрывает, и проигрывает всегда команда, поэтому не так важно, кто именно забивает.

    Последнее время мы играли через два на третий, теперь же будет время перевести дух и подготовиться к следующему матчу», – сказал Головин.

    Матч 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2018 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 апреля 2018, 12:52

      А теперь все оставшиеся игры принципиальные...Все. Вышли на финишную прямую. Только бы без травм...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 апреля 2018, 12:41

      У Краснодара хороший состав, но тренер совсем не айс.
      Цска переиграл быков чисто тактически и за счёт своевременно сделанных замен.
      В общем закономерная победа.

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