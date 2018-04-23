Головин: «Игра с «Краснодаром» была принципиальной с точки зрения борьбы в турнирной таблице»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:1) в 27-м туре Премьер-Лиги.

«Выиграли важный матч у прямого конкурента. Понятно, что с точки зрения борьбы в турнирной таблице это была принципиальная игра. А учитывая, что по ходу матча мы проигрывали, итоговый результат особенно приятен.

Муса молодец, что забил два мяча, но у нас и выигрывает, и проигрывает всегда команда, поэтому не так важно, кто именно забивает.

Последнее время мы играли через два на третий, теперь же будет время перевести дух и подготовиться к следующему матчу», – сказал Головин.

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» завершился со счетом 2:1.