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  • Ривалдо: «Неймар должен перейти в «Реал», если хочет стать лучшим»

Ривалдо: «Неймар должен перейти в «Реал», если хочет стать лучшим»

23 апреля 2018, 08:32
11

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо порекомендовал форварду «ПСЖ» Неймару перейти в «Реал».

«Я говорил лично Неймару, что он может стать лучшим игроком в мире. Но если он останется в «ПСЖ», то этого не случится. Он должен покинуть Париж.

Футбол, который подходит для него – в Испании. Вернуться в «Барселону» ему будет сложно из-за его ухода. Но я много слышал о возможности перейти в «Реал». Думаю, в случае такого трансфера у него есть хороший шанс стать лучшим игроком», – считает Ривалдо.

Напомним, сейчас Неймар восстанавливается после травмы колена.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Реал Неймар
Комментарии (11)
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Татарин за ЦСКА
1524462030
Все правильно сказал,только добавить нужно то,что Неймар обязан перестать капризничать и стать уже наконец взрослым,тогда и золотой мяч от него ни куда не денется!!!!
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upiter622
1524463271
С этим Неймаром достали уже,как девочка,тому дам-тому нет!
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Nerlinger
1524464955
Там занято
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Shogun
1524465231
Пусть сидит в Париже, а лучше пусть в Питер валит, там как раз такие овощи собрались и ноют всем табором дружненько
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Neverov1
1524466435
Неймар ничего никому не должен...))) зазвездился что-то парень...боюсь плохо всё для него кончится...
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DeutschlandUberAlles
1524466442
Ривалдо б помолчал.
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zigbert
1524469404
Если будет бегать из команды в команду ,легендарным игроком не станет.
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OfaZavr
1524471573
великим можно стать и в ПСЖ, это только от него самого зависит, а если капризничать и относиться к делу не всегда на 100% то и в Реале не станет великим.
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DeStar
1524472814
Не над....
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Mr Abdullaev
1524473443
А в Барсе он не мог ?
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