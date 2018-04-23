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    Ривалдо: «Неймар должен перейти в «Реал», если хочет стать лучшим»

    Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо порекомендовал форварду «ПСЖ» Неймару перейти в «Реал».

    «Я говорил лично Неймару, что он может стать лучшим игроком в мире. Но если он останется в «ПСЖ», то этого не случится. Он должен покинуть Париж.

    Футбол, который подходит для него – в Испании. Вернуться в «Барселону» ему будет сложно из-за его ухода. Но я много слышал о возможности перейти в «Реал». Думаю, в случае такого трансфера у него есть хороший шанс стать лучшим игроком», – считает Ривалдо.

    Напомним, сейчас Неймар восстанавливается после травмы колена.

    Источник: Goal.com

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    23.04.2018 08:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 23 апреля 2018, 11:50

      А в Барсе он не мог ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор > Mr Abdullaev 23 апреля 2018, 15:04

      в барсе месси и суарес,он не смог с ними тягаться.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 апреля 2018, 11:40

      Не над....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 11:19

      великим можно стать и в ПСЖ, это только от него самого зависит, а если капризничать и относиться к делу не всегда на 100% то и в Реале не станет великим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 10:43

      Если будет бегать из команды в команду ,легендарным игроком не станет.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 апреля 2018, 09:54

      Ривалдо б помолчал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 23 апреля 2018, 09:53

      Неймар ничего никому не должен...))) зазвездился что-то парень...боюсь плохо всё для него кончится...

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 23 апреля 2018, 09:33

      Пусть сидит в Париже, а лучше пусть в Питер валит, там как раз такие овощи собрались и ноют всем табором дружненько

      6
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 апреля 2018, 09:29

      Там занято

      2
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 23 апреля 2018, 09:01

      С этим Неймаром достали уже,как девочка,тому дам-тому нет!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 08:40

      Все правильно сказал,только добавить нужно то,что Неймар обязан перестать капризничать и стать уже наконец взрослым,тогда и золотой мяч от него ни куда не денется!!!!

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