Ривалдо: «Неймар должен перейти в «Реал», если хочет стать лучшим»

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо порекомендовал форварду «ПСЖ» Неймару перейти в «Реал».

«Я говорил лично Неймару, что он может стать лучшим игроком в мире. Но если он останется в «ПСЖ», то этого не случится. Он должен покинуть Париж.

Футбол, который подходит для него – в Испании. Вернуться в «Барселону» ему будет сложно из-за его ухода. Но я много слышал о возможности перейти в «Реал». Думаю, в случае такого трансфера у него есть хороший шанс стать лучшим игроком», – считает Ривалдо.

Напомним, сейчас Неймар восстанавливается после травмы колена.