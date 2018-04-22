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  • Президент тульского «Арсенала»: «Благодарен судьбе за то, что у нас есть Дзюба»

Президент тульского «Арсенала»: «Благодарен судьбе за то, что у нас есть Дзюба»

22 апреля 2018, 19:41
16

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3).

«Сегодня мы потеряли два очка. Когда играешь в меньшинстве и забиваешь – это дорогого стоит. А по моментам мы были вообще впереди. Хочу сказать спасибо команде, тренеру, персоналу.

Но отдельно я благодарен судьбе за то, что в «Арсенале» есть такой футболист, как Дзюба. Он полностью оправдал доверие всех, кто в него верил.

Сборную России возглавляют умные люди. Даже и думать нельзя, чтобы не вызвать Артема. Он заслуживает этого. Думаю, и без меня они знают это», – сказал Аджоев.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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upiter622
1524416150
Благодари не Дзюбу,а Манчини!
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вместе с ЦСКА
1524416290
Сборную России возглавляют умные люди а тут Вы не правы.............
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Мультибановый хрякозавр
1524416925
Подожди, он с вас через суд ещё долги выбивать будет после ухода
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Татарин за ЦСКА
1524417652
Все по делу сказал.Дзюба и голевую сегодня отдал и гол забил.Сдержал слово.Мужик.
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Garrincha58
1524418102
главное что бы эта иуда не вернулся в Зенит
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Zenmaster
1524420020
Посмотрим дальше -- как футбольный бог -- к Дзюбе отнесётся !!!
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zigbert
1524426355
Обе команды заслуживали победы,но получилась ничья.
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Кинстифа
1524456022
Это явно на эмоциях было сказано)))) если бы вы платили космическую зп Дзюбе, как Зенит... Ваше мнение было бы иным!!!!
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BykAs
1524456222
Кто-то благодарен, а кто-то скинул Дюбу, как не нужный балласт.
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serppion
1524477818
Убежден в своей объективности и справедливости! Обычно ругаю Дзюбу почем зря, а вчера взял и похвалил. Всё по делу! Отдельное спасибо Манчини - большой специалист. Он двумя матчами нашел Черчесову для сборной двух классных бомбардиров.
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