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    Президент тульского «Арсенала»: «Благодарен судьбе за то, что у нас есть Дзюба»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3).

    «Сегодня мы потеряли два очка. Когда играешь в меньшинстве и забиваешь – это дорогого стоит. А по моментам мы были вообще впереди. Хочу сказать спасибо команде, тренеру, персоналу.

    Но отдельно я благодарен судьбе за то, что в «Арсенале» есть такой футболист, как Дзюба. Он полностью оправдал доверие всех, кто в него верил.

    Сборную России возглавляют умные люди. Даже и думать нельзя, чтобы не вызвать Артема. Он заслуживает этого. Думаю, и без меня они знают это», – сказал Аджоев.

    Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2018 19:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 апреля 2018, 13:03

      Убежден в своей объективности и справедливости! Обычно ругаю Дзюбу почем зря, а вчера взял и похвалил. Всё по делу! Отдельное спасибо Манчини - большой специалист. Он двумя матчами нашел Черчесову для сборной двух классных бомбардиров.

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      Рейтинг: +365

      BykAs 23 апреля 2018, 07:03

      Кто-то благодарен, а кто-то скинул Дюбу, как не нужный балласт.

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 апреля 2018, 07:00

      Это явно на эмоциях было сказано)))) если бы вы платили космическую зп Дзюбе, как Зенит... Ваше мнение было бы иным!!!!

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 апреля 2018, 22:46

      Довольно злобные комменты. Почему?

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      Рейтинг: +100714

      zigbert 22 апреля 2018, 22:45

      Обе команды заслуживали победы,но получилась ничья.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2018, 21:25

      Впереди еще три игры, не расслабляться!!!!

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 апреля 2018, 21:00

      Посмотрим дальше -- как футбольный бог -- к Дзюбе отнесётся !!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2018, 20:28

      главное что бы эта иуда не вернулся в Зенит

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      Рейтинг: +886

      xColaz > Garrincha58 22 апреля 2018, 21:08

      Главное - чтобы не вернулся в Спартак)

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      Рейтинг: +3136

      m40 > xColaz 22 апреля 2018, 21:23

      Не ссыте, в Спартак и Зенит ему дорога заказана. Скорее всего в Локомотив вместо мертвого Эдера или в Краснодар, если Смолов уйдет. Третий вариант- Фенербахче

      1
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > m40 23 апреля 2018, 07:04

      А лучше по пути Адамова: ФК Виктория Плзень далее ФК Таганрогская птицефабрика

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 20:20

      Все по делу сказал.Дзюба и голевую сегодня отдал и гол забил.Сдержал слово.Мужик.

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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 22 апреля 2018, 20:08

      Подожди, он с вас через суд ещё долги выбивать будет после ухода

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