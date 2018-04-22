Президент тульского «Арсенала»: «Благодарен судьбе за то, что у нас есть Дзюба»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3).

«Сегодня мы потеряли два очка. Когда играешь в меньшинстве и забиваешь – это дорогого стоит. А по моментам мы были вообще впереди. Хочу сказать спасибо команде, тренеру, персоналу.

Но отдельно я благодарен судьбе за то, что в «Арсенале» есть такой футболист, как Дзюба. Он полностью оправдал доверие всех, кто в него верил.

Сборную России возглавляют умные люди. Даже и думать нельзя, чтобы не вызвать Артема. Он заслуживает этого. Думаю, и без меня они знают это», – сказал Аджоев.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое