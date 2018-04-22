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    Божович – о ничьей с «Зенитом»: «Главное, что болельщики идут со стадиона довольными»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3).

    «Игроки молодцы, забили и справились. Хочу их поздравить, они молодцы. И болельщиков – мало у кого в России такая мощная поддержка.

    Мы всегда хотим радовать своих болельщиков, это мотивировало игроков, я им сказал, чтобы показали себя. Люди, которые были на стадионе, довольные шли домой. Это главное», – передает слова Божовича корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 16:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 апреля 2018, 04:56

      Божович - по российским меркам - супертренер.

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 22 апреля 2018, 17:10

      Главное хорошее настроение доставили и игра не заставила скучать, Тула крепчает и заставляет с ней считаться до последней минуты.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 апреля 2018, 16:56

      Это всё хорошо сказал и правильно..
      Но.
      С Крестовского придётся на воздушном шаре улетать.

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 22 апреля 2018, 16:46

      Равная игра получилась. Если туляки сохранят коллектив - на будущий год поборются за еврокубки

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