Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:3).

«Игроки молодцы, забили и справились. Хочу их поздравить, они молодцы. И болельщиков – мало у кого в России такая мощная поддержка.

Мы всегда хотим радовать своих болельщиков, это мотивировало игроков, я им сказал, чтобы показали себя. Люди, которые были на стадионе, довольные шли домой. Это главное», – передает слова Божовича корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

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