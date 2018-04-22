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    РФПЛ. «Арсенал» в меньшинстве вырвал ничью у «Зенита» благодаря голу Дзюбы

    В матче 27-го тура РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» – 3:3.

    На 77-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу «Арсенала» у туляков был удален хавбек Игорь Горбатенко, после чего полузащитник гостей Далер Кузяев сначала сравнял счет на 82-й минуте, а потом вывел свою команду вперед на 84-й минуте. Спустя четыре минуты форвард туляков Артем Дзюба сравнял счет.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Паредес, 36; 2:1 – Ткачев, 46; 2:2 – Кузяев, 82; 2:3 – Кузяев, 84; 3:3 – Дзюба, 88.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш), Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев (Берхамов, 85), Александров (Шевченко, 90+3), Чаушич, Дзюба, Кангва.

    «Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов (Смольников, 23), Ерохин, Паредес, Краневиттер (Ригони, 59), Заболотный, Полоз (Кузяев, 66), Дриусси.

    Предупреждения: Горбатенко, 23; Ткачев, 45+1; Александров, 81 – Дриусси, 27.

    Удаление: Горбатенко, 77 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 15:51
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +100712

      zigbert 22 апреля 2018, 22:04

      Матч получился интересным и результативным. Если Дзюба будет и дальше так играть,то двери в сборную для него откроются.

      3
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 22 апреля 2018, 21:31

      Ждём не дождёмся момента, когда Фурсенко начнёт всех рвать. Его клятвенные заверения, что Зенит выиграет все турниры в которых участвует, так и остались пустозвонством. Интересно, узнать понесёт ли кто нибудь ответственность ( кроме стрелочника Манчини), за потраченную гигантскую сумму на трансферы и позорный результат команды. Или у нас в стране никто ни за что не отвечает.

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 22 апреля 2018, 18:28

      дзюбышу, пока не насуют,и играть то видно не особо хочется....

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 18:11

      сделал все таки свое черное дело Дзюба молодец))

      8
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 апреля 2018, 18:06

      Драматичненько.

      2
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 22 апреля 2018, 17:55

      А если по чесноку. нужно было обоим под зад дать Дзюбе и Шатову что бы они рвали и так играли. Что им раньше мешало. Да доказали- молодцы.ну что за политика. Или как говорят ЕЖ ПТИЦА ГОРДАЯ ПОКА НЕ ПНЕШЬ НЕ ПОЛИТИТ. Политику Манчини не поддерживаю

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Bratanya 22 апреля 2018, 18:36

      все эти вопросы задай Манчине

      0
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      Рейтинг: +91

      kanaev 22 апреля 2018, 17:55

      Божович в Зенит,Манчини чемодан,аэропорт Италия!!И неустойку пусть выплатит за то что развалил команду!!!

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 апреля 2018, 17:41

      Дзюба забил и отдал. Дриусси опять... Заболотный не смог снова обработать. Саламыч видел?

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 22 апреля 2018, 17:35

      безумно рад за Дзюбиьё))) удачи ему лично!!! Удачи Шатову!!! Ребята, лично для меня, доказали что были правы в своих притязаниях на то, чтобы быть в основе Зенита!!!

      3
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 22 апреля 2018, 17:13

      ШАТОВ забивает ДЗЮБА забивает НАБОА забивает !!!!! Вы кого пораздавали то иди..ы?

      5
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