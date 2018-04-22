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  • РФПЛ. «Арсенал» в меньшинстве вырвал ничью у «Зенита» благодаря голу Дзюбы

РФПЛ. «Арсенал» в меньшинстве вырвал ничью у «Зенита» благодаря голу Дзюбы

22 апреля 2018, 15:51
70

В матче 27-го тура РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» – 3:3.

На 77-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу «Арсенала» у туляков был удален хавбек Игорь Горбатенко, после чего полузащитник гостей Далер Кузяев сначала сравнял счет на 82-й минуте, а потом вывел свою команду вперед на 84-й минуте. Спустя четыре минуты форвард туляков Артем Дзюба сравнял счет.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Паредес, 36; 2:1 – Ткачев, 46; 2:2 – Кузяев, 82; 2:3 – Кузяев, 84; 3:3 – Дзюба, 88.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш), Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев (Берхамов, 85), Александров (Шевченко, 90+3), Чаушич, Дзюба, Кангва.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов (Смольников, 23), Ерохин, Паредес, Краневиттер (Ригони, 59), Заболотный, Полоз (Кузяев, 66), Дриусси.

Предупреждения: Горбатенко, 23; Ткачев, 45+1; Александров, 81 – Дриусси, 27.

Удаление: Горбатенко, 77 – нет.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (70)
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isa361
1524401803
Красавцы Дзюба с Шатовым. Показали Манчини и Фурсенко чего они стоят. Тупая политика отдавать и продавать уже сыгранных качественных игроков и брать взамен каких то непонятных Иностранцев.
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Shaitan.
1524401900
Ничтожество заболотное и дальше ставят в основу . ОН ЗА МЯЧ ДАЖЕ ЗАЦЕПИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ, НЕ ГОВОРЮ УЖЕ О ТОМ ЧТОБЫ ПОПАСТЬ ПО НЕМУ. У МАНЧИНИ ТАМ СОВСЕМ С БОШКОЙ ПРОБЛЕМЫ УЖЕ? ГОНИТЕ ЕГО К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ С ЭТИМ БЕЗДАРЕМ. Дзюбе респект
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Gullit 76
1524401914
Крутой матч!Манчини на пенсию!Команда играет сама по себе.Дзюба порадовал желанием и борьбой.Кузяев молодец,спас Зенит и сохранил шансы на ЛЧ.Удачи Арсеналу и Божовичу в будущем!Не разбегайтесь как Ростов,сохраните команду господа власть и бабло имущие!
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Spartak №1
1524402129
дааа, побольше бы таких матчей, возникает вопрос может всех игроков команд отправить в аренду ну типа у всех не свои а арендованные, оказывается чемпионат станет очень даже интересной, как рвался Дзюба давно я его таким не видел ведь может если захочет. Итог -5 очка для Зенита цена отправленных в аренду игроков
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Kokmarov
1524402743
Заболотный и Дриусси это - 2 игрока в команде, таких бестолочей уже ни у кого нет. Реально владельцы и тренер там чокнулись. Хоть и болею за Зенит, но даже порадовался, что Дзюба забил, на победу не наиграли. Команда вообще в колхоз превратилась, никто не понимает итальянца...
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Krossmen73
1524402801
Не обижайтесь питерцы,но сегодня Арсенал был объективно сильнее.Если бы туляки реализовали всё что создали,то счёт был бы однозначно в их пользу.Зенит не выглядел статистом,но и впереди стал играть острее только с выходом Кузяева.Вот это действительно толковое приобретение.В отличие от латинского "мусора" .Да и раздача в аренду Шатова и Дзюбы на мой взгляд большая ошибка.Заболотный в сравнении с "деревянным"(как его дразнят)Дзюбой выглядит рэгбистом пришедшим в футбол и удивляющимся что мяч оказывается круглый!Артёмка не раз доказывал своей игрой что он забивной,чуящий момент игрок.Пусть он многим не нравится,но смотрите его статистику - она всё красноречиво скажет.В общем матч получился очень хорошим.Граф переиграл Манчини.Ничья явно не в пользу Зенита.Теперь ошибаться Питеру больше нельзя...
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Татарин за ЦСКА
1524402838
КТО БЫ И ЧТО НЕ ГОВОРИЛ,АРТЁМ НАКАЗАЛ *********.КРОМЕ ДАЛЕРА КУЗЯЕВА НА ПОЛЕ НЕ БЫЛО ВООБЩЕ НИ КОГО ИЗ ЗЕНИТУ.ДЗЮБА ПРОСТО УМНИЦА.ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ЗРЯ ЗЕНИТ ОЧКОВАЛ,ЧТО ВЫЙДЕТ ТЕМКА НА ПОЛЕ.МАНЧИНИ КУСАЙТЕ СЕБЕ ЛОКТИ И ВОН НА КУЙ ИЗ РОССИИ.
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Shogun
1524403192
Молодец Артемка, по стопам Олега пошел и как там поживают Алешки из Аргентины, да в игре против Анжи победу не заслужили, кое-как отскочили от Динамо, а теперь блевотная игра с Тулой, да уж дожили денежный мешок=Зенит=г...о
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РМЗ
1524406069
Зенит такое гавно, смотреть противно. Хуже только спартак
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OfaZavr
1524409914
сделал все таки свое черное дело Дзюба молодец))
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