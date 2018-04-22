РФПЛ. «Арсенал» в меньшинстве вырвал ничью у «Зенита» благодаря голу Дзюбы

В матче 27-го тура РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» – 3:3.

На 77-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу «Арсенала» у туляков был удален хавбек Игорь Горбатенко, после чего полузащитник гостей Далер Кузяев сначала сравнял счет на 82-й минуте, а потом вывел свою команду вперед на 84-й минуте. Спустя четыре минуты форвард туляков Артем Дзюба сравнял счет.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Паредес, 36; 2:1 – Ткачев, 46; 2:2 – Кузяев, 82; 2:3 – Кузяев, 84; 3:3 – Дзюба, 88.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш), Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев (Берхамов, 85), Александров (Шевченко, 90+3), Чаушич, Дзюба, Кангва.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов (Смольников, 23), Ерохин, Паредес, Краневиттер (Ригони, 59), Заболотный, Полоз (Кузяев, 66), Дриусси.

Предупреждения: Горбатенко, 23; Ткачев, 45+1; Александров, 81 – Дриусси, 27.

Удаление: Горбатенко, 77 – нет.

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