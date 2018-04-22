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    Манчини: «Не сожалею, что расстался с Дзюбой»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед матчем 27-го тура РФПЛ против «Арсенала» заявил, что не жалеет об уходе нападающего Артема Дзюбы в тульскую команду на правах аренды.

    «Я не сожалею, что расстался с Дзюбой на какое-то время. Ничего вроде этого не испытываю. Все относительно, не знаю, можно ли как-то оценивать те голы, которые он забивает в составе «Арсенала». В любом случае, я рад за него, рад за то, как он играет в «Арсенале», – сказал Манчини в предматчевом интервью в эфире телеканала «Наш футбол».

    За участие форварда в игре «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей. Игрок вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу.

    Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 14:22
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 21:29

      Манчини теперь расплачивается за свои селекционные промахи.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 18:35

      да ему вообще по барабану похоже, все равно уйдет так чего жалеть о чем-то.

      3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 22 апреля 2018, 17:36

      Команды как не было так и нет. Что творит полузащита-это конец футбольного света. Никакого последнего гола вообще не было бы если бы мяч не отлетал от игроков Зенита как от бревен.Такое ощущение, как будто договорились на ничейку. Ничем другим не могу объяснить что за мячом , который рядом никто не двигался.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 апреля 2018, 16:14

      Вредитель!!!

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Zeff 22 апреля 2018, 16:28

      Это он от ярости за гол Артема))

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 22 апреля 2018, 16:08

      Дурак тот, кто не умет признавать ошибки

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 22 апреля 2018, 15:20

      Вчера, когда смотрел Рубин - Ростов, - подумалось, что я смотрю какую то хрень..., не футбол, а сплошное бессмысленное бей-беги... Сейчас смотрю на действие своей команды в игре с "непонятным" Арсеналом и думаю..., оказывается вчера я посмотрел шикарный матч...

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2018, 15:05

      только дурак может продать Жулиано и купить Дриусси отдать в аренду Шатова и выпустить на поле Ползучего полоза даже Дзюба выполняет работу на сто процентов лучше чем этот недофутболист Заболотный Мевля просто самый слабый защитник в истории Зенита даже Нету которого сейчас нету играл лучше ну а Ерохин просто неумеет бить вперед только назад но иногда поперек Смольников совершенно не выполняет работу бровочника от него пользы минус сто короче Зенит сейчас самая дорогая команда в мире самых бесполезных игроков

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Garrincha58 22 апреля 2018, 15:46

      Пипец.. это кто-нибудь может прочитать?

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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. > Garrincha58 22 апреля 2018, 16:06

      Я очень доволен что этот газовик проиграл. Сейчас буду болеть за Тосно, Амкар не должен обойти Ростов.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko > Garrincha58 22 апреля 2018, 16:44

      Совершенно точная формулировка!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 апреля 2018, 15:04

      Радуясь за упущенные достижения бывших подопечных, старайся не скрипеть зубами )))

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 апреля 2018, 14:58

      Каждый сам за себя команды нет вообще,защита лажает - теряет по 2-3 игрока в штрафной!Независимо от результата Манчини на выход и не в сборную Италии не надо над ними издеваться им и так тяжело.

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      Рейтинг: +130

      Холстомер 22 апреля 2018, 14:54

      Болотного назад, в Тосно! Сколько игр и ни одного стоящего гола.

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