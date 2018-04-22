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Манчини: «Не сожалею, что расстался с Дзюбой»

22 апреля 2018, 14:22
22

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед матчем 27-го тура РФПЛ против «Арсенала» заявил, что не жалеет об уходе нападающего Артема Дзюбы в тульскую команду на правах аренды.

«Я не сожалею, что расстался с Дзюбой на какое-то время. Ничего вроде этого не испытываю. Все относительно, не знаю, можно ли как-то оценивать те голы, которые он забивает в составе «Арсенала». В любом случае, я рад за него, рад за то, как он играет в «Арсенале», – сказал Манчини в предматчевом интервью в эфире телеканала «Наш футбол».

За участие форварда в игре «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей. Игрок вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу.

Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (22)
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пряник929
1524396686
Итальянский Черчесов....
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slavа0508
1524396711
сегодня сожелеть будешь,,Дзюба он такой злопамятный
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Дед Сергей
1524396749
23 минута матча. Манчини просто клоун. Выставил необстрелянного парня с первых минут. И при том, что проиграна опорная зона, берет и заменяет его непонятно за что. Как можно играть в три защитника без сильных бровочников и с новичком в центре. Дебил! При этом Дриусси за 23 минуты не сделал ни одного ТТД без ошибки. Полный "абзац"!
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Gullit 76
1524396936
Заголовок с голубизной(как и действия Манчини)
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m40
1524396966
Через месяц: Манчини: «Не сожалею, что расстался с Зенитом»
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Холстомер
1524398054
Болотного назад, в Тосно! Сколько игр и ни одного стоящего гола.
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Gullit 76
1524398326
Каждый сам за себя команды нет вообще,защита лажает - теряет по 2-3 игрока в штрафной!Независимо от результата Манчини на выход и не в сборную Италии не надо над ними издеваться им и так тяжело.
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Garrincha58
1524398722
только дурак может продать Жулиано и купить Дриусси отдать в аренду Шатова и выпустить на поле Ползучего полоза даже Дзюба выполняет работу на сто процентов лучше чем этот недофутболист Заболотный Мевля просто самый слабый защитник в истории Зенита даже Нету которого сейчас нету играл лучше ну а Ерохин просто неумеет бить вперед только назад но иногда поперек Смольников совершенно не выполняет работу бровочника от него пользы минус сто короче Зенит сейчас самая дорогая команда в мире самых бесполезных игроков
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BarStep
1524399658
Вчера, когда смотрел Рубин - Ростов, - подумалось, что я смотрю какую то хрень..., не футбол, а сплошное бессмысленное бей-беги... Сейчас смотрю на действие своей команды в игре с "непонятным" Арсеналом и думаю..., оказывается вчера я посмотрел шикарный матч...
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Артурка32
1524402481
Дурак тот, кто не умет признавать ошибки
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