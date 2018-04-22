Манчини: «Не сожалею, что расстался с Дзюбой»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед матчем 27-го тура РФПЛ против «Арсенала» заявил, что не жалеет об уходе нападающего Артема Дзюбы в тульскую команду на правах аренды.

«Я не сожалею, что расстался с Дзюбой на какое-то время. Ничего вроде этого не испытываю. Все относительно, не знаю, можно ли как-то оценивать те голы, которые он забивает в составе «Арсенала». В любом случае, я рад за него, рад за то, как он играет в «Арсенале», – сказал Манчини в предматчевом интервью в эфире телеканала «Наш футбол».

За участие форварда в игре «Арсенал» должен заплатить «Зениту» 10 миллионов рублей. Игрок вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу.

Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил