«Локомотив» ведет переговоры с Фернандешом о продлении контракта

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш ведет переговоры с московским клубом о продлении контракта. Об этом рассказал агент португальца Паулу Барбоза.

«Сейчас идут переговоры. Фернандеш хочет продлить контракт, «Локомотив» тоже изъявил желание. Поэтому работа идeт. Шансы высоки, но сейчас идут переговоры.

Хотелось бы остаться подольше в «Локомотиве», Фернандеш способен ещe играть на высоком уровне. Поэтому речь идeт о продлении контракта. Деталей раскрывать не буду», – сказал агент.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. Действующий контракт истекает летом 2019 года.