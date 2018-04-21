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    «Локомотив» ведет переговоры с Фернандешом о продлении контракта

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш ведет переговоры с московским клубом о продлении контракта. Об этом рассказал агент португальца Паулу Барбоза.

    «Сейчас идут переговоры. Фернандеш хочет продлить контракт, «Локомотив» тоже изъявил желание. Поэтому работа идeт. Шансы высоки, но сейчас идут переговоры.

    Хотелось бы остаться подольше в «Локомотиве», Фернандеш способен ещe играть на высоком уровне. Поэтому речь идeт о продлении контракта. Деталей раскрывать не буду», – сказал агент.

    Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. Действующий контракт истекает летом 2019 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2018 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 10:28

      однозначно нужно продлевать, основополагающий игрок для команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 09:54

      Какие тут могут быть вопросы если обе стороны согласны?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 апреля 2018, 03:58

      Фернандешом? Наверное с Фернандешем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 апреля 2018, 00:34

      Ману очень нужен ЛОКО!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 апреля 2018, 23:42

      Надо обязательно договориться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 апреля 2018, 23:20

      Достоин нового контракта, настоящий лидер Локомотива!

      1
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