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«Локомотив» ведет переговоры с Фернандешом о продлении контракта

21 апреля 2018, 23:01
6

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш ведет переговоры с московским клубом о продлении контракта. Об этом рассказал агент португальца Паулу Барбоза.

«Сейчас идут переговоры. Фернандеш хочет продлить контракт, «Локомотив» тоже изъявил желание. Поэтому работа идeт. Шансы высоки, но сейчас идут переговоры.

Хотелось бы остаться подольше в «Локомотиве», Фернандеш способен ещe играть на высоком уровне. Поэтому речь идeт о продлении контракта. Деталей раскрывать не буду», – сказал агент.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. Действующий контракт истекает летом 2019 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (6)
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Федя Кабак
1524342054
Достоин нового контракта, настоящий лидер Локомотива!
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DOCTOR PENALTY
1524343346
Надо обязательно договориться.
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XaXatyn
1524346457
Ману очень нужен ЛОКО!
Ответить
арейская
1524358686
Фернандешом? Наверное с Фернандешем
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zigbert
1524380063
Какие тут могут быть вопросы если обе стороны согласны?
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OfaZavr
1524382110
однозначно нужно продлевать, основополагающий игрок для команды.
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