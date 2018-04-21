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    Эмери: «Венгер сопособен тренировать «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что Арсен Венгер смог бы сменить его в данной должности.

    Ранее сообщалось, что парижане заинтересованы в приглашении французского специалиста, однако не в роли тренера, а на пост генерального менеджера.

    «Венгер является эталоном. И для футбола, и для любого тренера.

    Я очень восхищаюсь им как человеком и тренером. Он способен тренировать «ПСЖ», – сказал Эмери.

    Напомним, в пятницу Венгер объявил, что покинет «Арсенал» по завершении сезона.

    Источник: Tribalfootball

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    21.04.2018 16:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      leonleon 21 апреля 2018, 17:35

      Мда…редакция совсем плоха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 21 апреля 2018, 17:00

      Сопособен, может способен

      2
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