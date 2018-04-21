Эмери: «Венгер сопособен тренировать «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что Арсен Венгер смог бы сменить его в данной должности.

Ранее сообщалось, что парижане заинтересованы в приглашении французского специалиста, однако не в роли тренера, а на пост генерального менеджера.

«Венгер является эталоном. И для футбола, и для любого тренера.

Я очень восхищаюсь им как человеком и тренером. Он способен тренировать «ПСЖ», – сказал Эмери.

Напомним, в пятницу Венгер объявил, что покинет «Арсенал» по завершении сезона.