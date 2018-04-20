Goal: Венгер заявлением об уходе хотел сплотить «Арсенал» перед играми с «Атлетико»

По информации Goal, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер самостоятельно принял решение покинуть команду по окончании сезона.

Француз сообщил тренерскому штабу о своем намерении уйти из «Арсенала» в пятницу, 20 апреля, перед тренировкой команды. О решении Венгера не знал никто из его близких.

Своим заявлением Венгер хотел сплотить команду перед полуфинальными матчами Лиги Европы против «Атлетико». Победа в этом турнире гарантирует «канонирам» участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Первая игра с «Атлетико» пройдет 26 апреля, ответная встреча состоится 3 мая.

Арсен Венгер уходит из «Арсенала». Главные кадры большой истории