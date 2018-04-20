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    Goal: Венгер заявлением об уходе хотел сплотить «Арсенал» перед играми с «Атлетико»

    По информации Goal, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер самостоятельно принял решение покинуть команду по окончании сезона.

    Француз сообщил тренерскому штабу о своем намерении уйти из «Арсенала» в пятницу, 20 апреля, перед тренировкой команды. О решении Венгера не знал никто из его близких.

    Своим заявлением Венгер хотел сплотить команду перед полуфинальными матчами Лиги Европы против «Атлетико». Победа в этом турнире гарантирует «канонирам» участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Первая игра с «Атлетико» пройдет 26 апреля, ответная встреча состоится 3 мая.

    Арсен Венгер уходит из «Арсенала». Главные кадры большой истории

    Источник: Goal.com

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    20.04.2018 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 20 апреля 2018, 23:41

      Ну это уже выводы желтой прессы… ничего святого лишь спекуляции

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