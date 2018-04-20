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    Фергюсон – о Венгере: «Я горд, что был его соперником и коллегой. Уважаю его работу в «Арсенале»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о решении главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона.

    «Я по-настоящему рад за Венгера. У меня вызывает уважение работа, которую он проделал в «Арсенале». Она говорит о его таланте, профессионализме и преданности. Он посвятил 22 года жизни работе, которую он любит.

    В футболе тренеры могут работать один-два сезона, и его стаж работы в таком большом клубе, как «Арсенал», – это достижение.

    Без сомнения, он один из лучших тренеров АПЛ. Я горд, что был его соперником и коллегой. И за то, что являюсь другом такого замечательного человека», – сказал Фергюсон.

    «Арсенал» объявил об уходе Венгера по окончании сезона

    Источник: Skysports

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    20.04.2018 19:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 20 апреля 2018, 21:12

      он про него как про покойника уже говорит, просто иногда надо уметь вовремя уходить

      0
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 20 апреля 2018, 19:39

      САФ скорее всего это без подкола сказал, но иронию конечно можно усмотреть - сколько ФЕРГИ выиграл за это время и сколько Венгер... разница в эффектиности огромная, при том что Венгер уж на недостаток денег и звезд в своей команде жаловаться точно не мог...

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet > mihail200606 20 апреля 2018, 20:14

      Тут небольшая все-таки разница в том, что Арсенал всегда старался заработать на трасферах, а МЮ делали для первых мест . Посмотрите кто сейчас играт в Арсенале

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 19:31

      Навсегда такие легенды останутся в памяти)мастера

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 19:28

      да уж были времена...

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 апреля 2018, 19:16

      Старое поколение... легенды уходят((((

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