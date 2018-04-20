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  • Фергюсон – о Венгере: «Я горд, что был его соперником и коллегой. Уважаю его работу в «Арсенале»

Фергюсон – о Венгере: «Я горд, что был его соперником и коллегой. Уважаю его работу в «Арсенале»

20 апреля 2018, 19:12
6

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о решении главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона.

«Я по-настоящему рад за Венгера. У меня вызывает уважение работа, которую он проделал в «Арсенале». Она говорит о его таланте, профессионализме и преданности. Он посвятил 22 года жизни работе, которую он любит.

В футболе тренеры могут работать один-два сезона, и его стаж работы в таком большом клубе, как «Арсенал», – это достижение.

Без сомнения, он один из лучших тренеров АПЛ. Я горд, что был его соперником и коллегой. И за то, что являюсь другом такого замечательного человека», – сказал Фергюсон.

«Арсенал» объявил об уходе Венгера по окончании сезона

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен Фергюсон Алекс
Комментарии (6)
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mialkov
1524240980
Старое поколение... легенды уходят((((
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OfaZavr
1524241719
да уж были времена...
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Федя Кабак
1524241884
Навсегда такие легенды останутся в памяти)мастера
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mihail200606
1524242347
САФ скорее всего это без подкола сказал, но иронию конечно можно усмотреть - сколько ФЕРГИ выиграл за это время и сколько Венгер... разница в эффектиности огромная, при том что Венгер уж на недостаток денег и звезд в своей команде жаловаться точно не мог...
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Berikosha
1524247938
он про него как про покойника уже говорит, просто иногда надо уметь вовремя уходить
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