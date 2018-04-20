Фергюсон – о Венгере: «Я горд, что был его соперником и коллегой. Уважаю его работу в «Арсенале»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о решении главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона.

«Я по-настоящему рад за Венгера. У меня вызывает уважение работа, которую он проделал в «Арсенале». Она говорит о его таланте, профессионализме и преданности. Он посвятил 22 года жизни работе, которую он любит.

В футболе тренеры могут работать один-два сезона, и его стаж работы в таком большом клубе, как «Арсенал», – это достижение.

Без сомнения, он один из лучших тренеров АПЛ. Я горд, что был его соперником и коллегой. И за то, что являюсь другом такого замечательного человека», – сказал Фергюсон.

«Арсенал» объявил об уходе Венгера по окончании сезона