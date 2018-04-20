Деньги, полученные «Зенитом» за участие Шатова в матче, пойдут на развитие клубной академии

«Зенит» инвестирует полученные от полузащитника «Краснодара» Олега Шатова 10 миллионов рублей в развитие академии, сообщил пресс-секретарь клуба Антон Макаренко. На эти деньги петербуржцы планируют закупить современное тренировочное оборудование

Напомним, права на футболиста принадлежат сине-бело-голубым. За «быков» он выступает на правах аренды. По условиям договора Шатов выплатил компенсацию в размере 10 миллионов, чтобы иметь возможность сыграть против петербургской команды в матче 25 тура РФПЛ. В той встрече «Краснодар» одержал победу со счетом 2:1, а Шатов отметился голом.

«При составлении арендных соглашений наш клуб сразу же отказался от идеи запрещать Олегу Шатову и Артему Дзюбе играть против «Зенита». Стороны сумели найти компромисс и сбалансировать интересы каждого: у футболистов – это возможность показать свой реальный уровень и получить игровую практику, для «Зенита» – оптимизация расходов и, конечно, возможность дополнительных инвестиций в молодежный петербуржский футбол», – сказал Макаренко.