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  • Деньги, полученные «Зенитом» за участие Шатова в матче, пойдут на развитие клубной академии

Деньги, полученные «Зенитом» за участие Шатова в матче, пойдут на развитие клубной академии

20 апреля 2018, 17:54
8

«Зенит» инвестирует полученные от полузащитника «Краснодара» Олега Шатова 10 миллионов рублей в развитие академии, сообщил пресс-секретарь клуба Антон Макаренко. На эти деньги петербуржцы планируют закупить современное тренировочное оборудование

Напомним, права на футболиста принадлежат сине-бело-голубым. За «быков» он выступает на правах аренды. По условиям договора Шатов выплатил компенсацию в размере 10 миллионов, чтобы иметь возможность сыграть против петербургской команды в матче 25 тура РФПЛ. В той встрече «Краснодар» одержал победу со счетом 2:1, а Шатов отметился голом.

«При составлении арендных соглашений наш клуб сразу же отказался от идеи запрещать Олегу Шатову и Артему Дзюбе играть против «Зенита». Стороны сумели найти компромисс и сбалансировать интересы каждого: у футболистов – это возможность показать свой реальный уровень и получить игровую практику, для «Зенита» – оптимизация расходов и, конечно, возможность дополнительных инвестиций в молодежный петербуржский футбол», – сказал Макаренко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Шатов Олег
Комментарии (8)
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vladimir-7
1524236833
Закупят памперсы для тренерского штаба. В играх 2017/18 весь штаб обо*рался.
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maygli
1524237720
Ну если им ещё и Дзюба забьёт и они проиграют, совсем беда будет. )))
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Полная Канистра
1524240822
только квитанции все сохраните для неожиданной проверки СК куда деньги Олега ушли
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Mario84
1524240872
А смысл ? Всё равно придёт самодур и купит аргентинцев или ещё кого.
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retiremen
1524241259
Что один, что вторые поступили очень тактично. Такое случается и очень приятно, что обе стороны нашли выход из ситуации. Посмотрим, чем закончится история с еще одним зенитовцем.
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raritet
1524243219
у меня есть идея на всю сумму поставить памятник плачущему Шатову с эпитафией:" Не плачь, Олежек, твои денежки не пропадут они пойдут на воспитание новых Павликов Морозовых"
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zigbert
1524304240
Хорошо бы эти деньги попали по назначению.
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