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    Деньги, полученные «Зенитом» за участие Шатова в матче, пойдут на развитие клубной академии

    «Зенит» инвестирует полученные от полузащитника «Краснодара» Олега Шатова 10 миллионов рублей в развитие академии, сообщил пресс-секретарь клуба Антон Макаренко. На эти деньги петербуржцы планируют закупить современное тренировочное оборудование

    Напомним, права на футболиста принадлежат сине-бело-голубым. За «быков» он выступает на правах аренды. По условиям договора Шатов выплатил компенсацию в размере 10 миллионов, чтобы иметь возможность сыграть против петербургской команды в матче 25 тура РФПЛ. В той встрече «Краснодар» одержал победу со счетом 2:1, а Шатов отметился голом.

    «При составлении арендных соглашений наш клуб сразу же отказался от идеи запрещать Олегу Шатову и Артему Дзюбе играть против «Зенита». Стороны сумели найти компромисс и сбалансировать интересы каждого: у футболистов – это возможность показать свой реальный уровень и получить игровую практику, для «Зенита» – оптимизация расходов и, конечно, возможность дополнительных инвестиций в молодежный петербуржский футбол», – сказал Макаренко.

    Источник: Sport24

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    20.04.2018 17:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:50

      Хорошо бы эти деньги попали по назначению.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 апреля 2018, 19:53

      у меня есть идея на всю сумму поставить памятник плачущему Шатову с эпитафией:" Не плачь, Олежек, твои денежки не пропадут они пойдут на воспитание новых Павликов Морозовых"

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > raritet 21 апреля 2018, 00:39

      "Ваш ум затмить способен свет торшера. " (с)

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 20 апреля 2018, 19:20

      Что один, что вторые поступили очень тактично. Такое случается и очень приятно, что обе стороны нашли выход из ситуации. Посмотрим, чем закончится история с еще одним зенитовцем.

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 20 апреля 2018, 19:14

      А смысл ? Всё равно придёт самодур и купит аргентинцев или ещё кого.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 апреля 2018, 19:13

      только квитанции все сохраните для неожиданной проверки СК куда деньги Олега ушли

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 апреля 2018, 18:22

      Ну если им ещё и Дзюба забьёт и они проиграют, совсем беда будет. )))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 апреля 2018, 18:07

      Закупят памперсы для тренерского штаба. В играх 2017/18 весь штаб обо*рался.

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