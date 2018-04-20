Газзаев: «Напоследок Венгер должен выиграть с «Арсеналом» Лигу Европы»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что тренер «Арсенала» Арсен Венгер напоследок должен выиграть с «канонирами» Лигу Европы.

Сегодня, 20 апреля, было объявлено, что французский специалист покинет лондонцев по завершении сезона после 22 лет, проведенных в клубе.

Напомним, «Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги Европы, где его соперником будет «Атлетико».

«Очень сложно представить «Арсенал» без Венгера, потому что складывается впечатление, что он работал только в этом клубе. Вжился, интегрировался в «Арсенал». Я его хорошо знаю, это приятный и тактичный человек, очень грамотный специалист. Раскрыл много футболистов с мировым именем, например, Сеск Фабрегас и Тьерри Анри. Но ничего вечного в нашей жизни не бывает. Ему надо отдать должное: Арсен честно и добросовестно отработал, я хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья и благополучия».

Сейчас у него есть задача выиграть Лигу Европы, чтобы попасть напрямую в Лигу чемпионов. Поэтому матчи с «Атлетико» станут скрытым финалом турнира. Я желаю, чтобы Арсен выиграл Лигу Европы, и его красивая тренерская работа в клубе закончилась на такой мажорной ноте», – сказал Газзаев.