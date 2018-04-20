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    Газзаев: «Напоследок Венгер должен выиграть с «Арсеналом» Лигу Европы»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что тренер «Арсенала» Арсен Венгер напоследок должен выиграть с «канонирами» Лигу Европы.

    Сегодня, 20 апреля, было объявлено, что французский специалист покинет лондонцев по завершении сезона после 22 лет, проведенных в клубе.

    Напомним, «Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги Европы, где его соперником будет «Атлетико».

    «Очень сложно представить «Арсенал» без Венгера, потому что складывается впечатление, что он работал только в этом клубе. Вжился, интегрировался в «Арсенал». Я его хорошо знаю, это приятный и тактичный человек, очень грамотный специалист. Раскрыл много футболистов с мировым именем, например, Сеск Фабрегас и Тьерри Анри. Но ничего вечного в нашей жизни не бывает. Ему надо отдать должное: Арсен честно и добросовестно отработал, я хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья и благополучия».

    Сейчас у него есть задача выиграть Лигу Европы, чтобы попасть напрямую в Лигу чемпионов. Поэтому матчи с «Атлетико» станут скрытым финалом турнира. Я желаю, чтобы Арсен выиграл Лигу Европы, и его красивая тренерская работа в клубе закончилась на такой мажорной ноте», – сказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    20.04.2018 16:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:40

      Для Венгера это было бы хорошей наградой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 апреля 2018, 18:28

      Было бы неплохо Венгер взял кубок, закончил бы с футболом на мажорной ноте.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 20 апреля 2018, 18:13

      Все может быть! В Тосно тоже мало кто верил, но они уже в финале!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий 20 апреля 2018, 18:00

      Да ну, там сто пудов грибы отсосиновики будут в полуфинале от Симеоне

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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Чоткий 21 апреля 2018, 08:25

      Семён тоже мутный

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      Рейтинг: -366

      Чоткий > himik2-62 21 апреля 2018, 15:23

      Посмотрим, но думаю испанцы мощнее сейчас

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