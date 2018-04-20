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    «Барселона» провела встречу с представителями Ленгле

    Руководство «Барселоны» продолжает работать на осуществление трансфера защитника «Севильи» Клемана Ленгле. На днях прошла встреча с представителями французского защитника. В стане каталонцев остались довольны ее результатами.

    В ближайшее время «Барселона» должна начать переговоры непосредственно с клубом. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы выложить за 22-летнего француза не менее 30 миллионов евро. Напомним, что Ленгле перешел в «Севилью» в январе 2017 года из«Нанси» за 4,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне Ленгле провел 30 матчей в испанской Примере, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Sport.es

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    20.04.2018 06:34
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