«Барселона» провела встречу с представителями Ленгле

Руководство «Барселоны» продолжает работать на осуществление трансфера защитника «Севильи» Клемана Ленгле. На днях прошла встреча с представителями французского защитника. В стане каталонцев остались довольны ее результатами.

В ближайшее время «Барселона» должна начать переговоры непосредственно с клубом. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы выложить за 22-летнего француза не менее 30 миллионов евро. Напомним, что Ленгле перешел в «Севилью» в январе 2017 года из«Нанси» за 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Ленгле провел 30 матчей в испанской Примере, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.