Хиддинк поздравил главного тренера «Авангарда» с выходом в финал Кубка России

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал выход в финал Кубка России.

– Это ваш самый большой успех в роли главного тренера?

– Безусловно.

– Вас наверное, замучили журналисты своими звонками.

– Нормально все, главное – по хорошему поводу звонят. Как только после игры включил телефон, пошли звонки.

– Губернатор поздравил?

– Наверняка. С ним общается президент нашего клуба.

– А экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк, с которым вы работали в «Анжи»?

– Он меня лично поздравил, написал, что очень рад. Также получил поздравления от Юрия Семина, Миодрага Божовича, Владимира Эштрекова, Валерия Филатова, многих тех, с кем играл и работал. Всех не перечислить. Телефон не умолкает.

Главная сенсация года в России. «Авангард» – в финале Кубка