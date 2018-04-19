Хиддинк поздравил главного тренера «Авангарда» с выходом в финал Кубка России

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал выход в финал Кубка России.
– Это ваш самый большой успех в роли главного тренера?
– Безусловно.
– Вас наверное, замучили журналисты своими звонками.
– Нормально все, главное – по хорошему поводу звонят. Как только после игры включил телефон, пошли звонки.
– Губернатор поздравил?
– Наверняка. С ним общается президент нашего клуба.
– А экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк, с которым вы работали в «Анжи»?
– Он меня лично поздравил, написал, что очень рад. Также получил поздравления от Юрия Семина, Миодрага Божовича, Владимира Эштрекова, Валерия Филатова, многих тех, с кем играл и работал. Всех не перечислить. Телефон не умолкает.
Главная сенсация года в России. «Авангард» – в финале Кубка