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    Хиддинк поздравил главного тренера «Авангарда» с выходом в финал Кубка России

    Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал выход в финал Кубка России.

    – Это ваш самый большой успех в роли главного тренера?

    Безусловно.

    – Вас наверное, замучили журналисты своими звонками.

    – Нормально все, главное – по хорошему поводу звонят. Как только после игры включил телефон, пошли звонки.

    – Губернатор поздравил?

    Наверняка. С ним общается президент нашего клуба.

    – А экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк, с которым вы работали в «Анжи»?

    Он меня лично поздравил, написал, что очень рад. Также получил поздравления от Юрия Семина, Миодрага Божовича, Владимира Эштрекова, Валерия Филатова, многих тех, с кем играл и работал. Всех не перечислить. Телефон не умолкает.

    Главная сенсация года в России. «Авангард» – в финале Кубка

    Источник: «Советский спорт»

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    19.04.2018 16:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 апреля 2018, 13:55

      Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 апреля 2018, 18:13

      Успехов Авангарду в финале.

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