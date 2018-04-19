Каррера – о поражении от «Тосно»: «Это не самый плохой день»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти), а также поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова.

– Зачем ему вообще давать бить пенальти, если он не в форме, иногда остается на замене и психологически не готов?

– Глушаков – профессионал. Он знает, что может играть, а может не играть. На тренировках он бил пенальти хорошо. То, что он не реализовал шанс на последних минутах, не означает, что он не должен был исполнять 11-метровый.

– Почему Ханни не может играть по 90 минут?

– Сегодня после первого тайма я выпустил Зе Луиша, потому что он нужен был в штрафной, когда следовали навесы. Поэтому и заменил Ханни. А не потому, что он плохо играл. До перерыва мы сделали много подач, но там никто не побеждал вверху. Это была тактическая замена.

– В России все привыкли к тому, что Каррера – победитель. Можно ли сказать, что нынешний день – самый неудачный для вас в России?

– Нет, нельзя. В прошлом году из Кубка России мы вообще вылетели на первой стадии. Это не самый плохой день. Каждый получает то, что заслуживает. Сегодня «Тосно» боролся с первой до последней минуты, смог довести этот матч до пенальти и выиграть его там.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!