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    Каррера – о поражении от «Тосно»: «Это не самый плохой день»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти), а также поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова.

    – Зачем ему вообще давать бить пенальти, если он не в форме, иногда остается на замене и психологически не готов?

    – Глушаков – профессионал. Он знает, что может играть, а может не играть. На тренировках он бил пенальти хорошо. То, что он не реализовал шанс на последних минутах, не означает, что он не должен был исполнять 11-метровый.

    – Почему Ханни не может играть по 90 минут?

    – Сегодня после первого тайма я выпустил Зе Луиша, потому что он нужен был в штрафной, когда следовали навесы. Поэтому и заменил Ханни. А не потому, что он плохо играл. До перерыва мы сделали много подач, но там никто не побеждал вверху. Это была тактическая замена.

    – В России все привыкли к тому, что Каррера – победитель. Можно ли сказать, что нынешний день – самый неудачный для вас в России?

    – Нет, нельзя. В прошлом году из Кубка России мы вообще вылетели на первой стадии. Это не самый плохой день. Каждый получает то, что заслуживает. Сегодня «Тосно» боролся с первой до последней минуты, смог довести этот матч до пенальти и выиграть его там.

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 01:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 апреля 2018, 14:03

      Карпина уволили после поражения от Тосно, и тоже в Кубке .
      Это просто рок какой-то.
      Федун видно в шоке до сих пор, потому и молчит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 > maygli 19 апреля 2018, 21:34

      Федун не будет увольнять Карреру, Болельщики не поймут и не примут это решение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2018, 11:10

      Спартак играл хорошо даже временами красиво но проиграл, а вчера еще были игры в ЧР и вот что я скажу Зенит как обычно играл очень плохо и выиграл так бывает поэтому после таких поражений обязательно придут победы и уже скоро

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 10:12

      просто Массимо во всех ситуациях ищет позитив вот так и говорит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 19 апреля 2018, 09:32

      С Ахматом и с Амкаром может быть такая же нервотрепка, как
      с Тосно и Уралом. Нужно поскорее все забыть и до конца биться за
      серебро а может и за золото!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > solyh-1962 19 апреля 2018, 11:48

      а может и за бронзу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 19 апреля 2018, 08:35

      Уникум ваш Глушак!
      Вот интересно,он футболку от игрока тосно выпросил,не?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 08:33

      Наверное было бы хуже проиграть в финале Авангарду.

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 апреля 2018, 07:45

      Карьера считает,что будет ещё хуже день...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > acer2003 19 апреля 2018, 11:06

      хуже наверное когда его уволят

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 апреля 2018, 07:37

      Мне иногда кажется, что он пофигист. В башке что то не то. Всегда все хорошо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > RedWhiteFans2 19 апреля 2018, 09:20

      Скорее дипломат...никого не обвиняет,не истерит,работает с теми,кто есть.... конечно,хочется чтоб любимая команда побеждала чаще,но ...

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Ruryu 20 апреля 2018, 11:03

      Совершенно прав,,,,ну проиграли что теперь,,,просто будут дальше работать,,,,а Каррера молоток не к чему когото объвенять.....Я болею за Спартак уже порядка 40 лет,,,,и не когда не лил говно на команду что бы не случалось,,,,вот сейчас думаю получили плюху парни соберутся и выиграют серебро,,,,

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 19 апреля 2018, 07:18

      Отличный день... просто великолепный!!!! за пять дней про-ть всё... к чему шли весь сезон.... Просто фантастика... Браво!!!!

      5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 апреля 2018, 07:10

      День не самый плохой, остались без трофея, в чемпионате попадание в тройку тоже еще под вопросом! Отличный день, только для кого?

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