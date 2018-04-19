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  • Каррера – о поражении от «Тосно»: «Это не самый плохой день»

Каррера – о поражении от «Тосно»: «Это не самый плохой день»

19 апреля 2018, 01:17
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти), а также поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова.

– Зачем ему вообще давать бить пенальти, если он не в форме, иногда остается на замене и психологически не готов?

– Глушаков – профессионал. Он знает, что может играть, а может не играть. На тренировках он бил пенальти хорошо. То, что он не реализовал шанс на последних минутах, не означает, что он не должен был исполнять 11-метровый.

– Почему Ханни не может играть по 90 минут?

– Сегодня после первого тайма я выпустил Зе Луиша, потому что он нужен был в штрафной, когда следовали навесы. Поэтому и заменил Ханни. А не потому, что он плохо играл. До перерыва мы сделали много подач, но там никто не побеждал вверху. Это была тактическая замена.

– В России все привыкли к тому, что Каррера – победитель. Можно ли сказать, что нынешний день – самый неудачный для вас в России?

– Нет, нельзя. В прошлом году из Кубка России мы вообще вылетели на первой стадии. Это не самый плохой день. Каждый получает то, что заслуживает. Сегодня «Тосно» боролся с первой до последней минуты, смог довести этот матч до пенальти и выиграть его там.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Тосно Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Cherembas
1524098601
Честно ответил не виляя,респект
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Бухбух
1524103478
По-моему,это и есть самый плохой день при Каррере
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fantom23
1524110071
Это день Глушакова ....
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hsn852
1524110604
Что это за команда, которая не способна даже пенальти забить? Такие деньги получают. 60 лет болею за "Спартак" -- все коню под хвост. А им, как с гуся вода.
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Опорник84
1524111018
День не самый плохой, остались без трофея, в чемпионате попадание в тройку тоже еще под вопросом! Отличный день, только для кого?
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Кинстифа
1524111500
Отличный день... просто великолепный!!!! за пять дней про-ть всё... к чему шли весь сезон.... Просто фантастика... Браво!!!!
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acer2003
1524113121
Карьера считает,что будет ещё хуже день...
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zigbert
1524116032
Наверное было бы хуже проиграть в финале Авангарду.
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OfaZavr
1524121976
просто Массимо во всех ситуациях ищет позитив вот так и говорит.
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Garrincha58
1524125455
Спартак играл хорошо даже временами красиво но проиграл, а вчера еще были игры в ЧР и вот что я скажу Зенит как обычно играл очень плохо и выиграл так бывает поэтому после таких поражений обязательно придут победы и уже скоро
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