Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти).

– Две недели назад для нас был недобрый вечер, а сейчас добрый. Тяжелейший матч, получили то, на что настраивались. Ехали к действующему чемпиону, за счет отдачи и тактических моментов старались играть в футбол на протяжении всех 120 минут. Это сложно против «Спартака», все понимают.

Да, нам сегодня везло, но мы терпели. Поверьте, мы не сидим сложа руки, всегда трудимся и работаем. Значит, заслужили сегодня эту победу. Ребят поздравил, молодцы. И болельщиков наших.

– Что происходило в раздевалке? Там было очень шумно.

– Эмоции! Все понимают, какую радость испытывают в такие моменты ребята.

– Насколько серьезна травма Погребняка? Он очень нехорошо уходил...

– Сложно сказать, будет обследование. Если он выбыл, это проблема. А ребята – герои. Через боль и через не могу добыли путевку в финал.

– Показалось, что в овертайме «Тосно» готовился уже к серии пенальти и не хотел атаковать. Так и было?

– А вы хотели, чтобы мы прессинговали еще и два дополнительных тайма? Нормальная стратегия, не мы ее придумали. У ребят силы заканчивались. Разумнее и правильнее было сыграть именно так, а не на встречных курсах.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!