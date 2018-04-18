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  • Парфенов: «Ребята – герои. Заслужили победу над «Спартаком»

Парфенов: «Ребята – герои. Заслужили победу над «Спартаком»

18 апреля 2018, 22:08
12

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти).

– Две недели назад для нас был недобрый вечер, а сейчас добрый. Тяжелейший матч, получили то, на что настраивались. Ехали к действующему чемпиону, за счет отдачи и тактических моментов старались играть в футбол на протяжении всех 120 минут. Это сложно против «Спартака», все понимают.

Да, нам сегодня везло, но мы терпели. Поверьте, мы не сидим сложа руки, всегда трудимся и работаем. Значит, заслужили сегодня эту победу. Ребят поздравил, молодцы. И болельщиков наших.

– Что происходило в раздевалке? Там было очень шумно.

– Эмоции! Все понимают, какую радость испытывают в такие моменты ребята.

– Насколько серьезна травма Погребняка? Он очень нехорошо уходил...

– Сложно сказать, будет обследование. Если он выбыл, это проблема. А ребята – герои. Через боль и через не могу добыли путевку в финал.

– Показалось, что в овертайме «Тосно» готовился уже к серии пенальти и не хотел атаковать. Так и было?

– А вы хотели, чтобы мы прессинговали еще и два дополнительных тайма? Нормальная стратегия, не мы ее придумали. У ребят силы заканчивались. Разумнее и правильнее было сыграть именно так, а не на встречных курсах.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Спартак Парфенов Дмитрий
Комментарии (12)
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retiremen
1524079023
Благодаря таким играм и спонсоры находятся и команда остается на плаву... Теперь Тосно не имеет права вылететь в ФНЛ
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ilichkadr
1524079070
Мозг Парфенова работает в правильном направлении.
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paracetamol
1524079997
Тосненцы классно пены били. Видать хорошо натренировались. А что делал Глушак? В пивной напиток потягивал?
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Федя Кабак
1524080228
Молодец мужик и команда твоя заслужила победу
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Микояновский мясокомбинат
1524080951
Наш комбинат начинает выпуск свиной тушенки "По Тосненски". ))))
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Zenmaster
1524082313
Молодцы -- утёрли пятачки -- с ПОБЕДОЙ !!!
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m40
1524082522
Я ужасно зол, что Спартак подложил в очередной раз свинью. Но игрокам Тосно- респект, молодцы, перетерпели , зубами вцепились и выгрызли победу
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Garrincha58
1524082573
молодцы!
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fortune-bva
1524086965
Ребята конечно молодцы, но как они будут зарабатывать очки для России?(((
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serppion
1524129058
Знал, что будут играть действующий чемпион и команда, стоящая на вылет. По игре никакой разницы между ними не увидел. Кроют Урал, Тосно спартачей как быки овечку. Бу-га-га, пойду отмечу!
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