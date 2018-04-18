Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Парфенов: «Ребята – герои. Заслужили победу над «Спартаком»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти).

    – Две недели назад для нас был недобрый вечер, а сейчас добрый. Тяжелейший матч, получили то, на что настраивались. Ехали к действующему чемпиону, за счет отдачи и тактических моментов старались играть в футбол на протяжении всех 120 минут. Это сложно против «Спартака», все понимают.

    Да, нам сегодня везло, но мы терпели. Поверьте, мы не сидим сложа руки, всегда трудимся и работаем. Значит, заслужили сегодня эту победу. Ребят поздравил, молодцы. И болельщиков наших.

    – Что происходило в раздевалке? Там было очень шумно.

    – Эмоции! Все понимают, какую радость испытывают в такие моменты ребята.

    – Насколько серьезна травма Погребняка? Он очень нехорошо уходил...

    – Сложно сказать, будет обследование. Если он выбыл, это проблема. А ребята – герои. Через боль и через не могу добыли путевку в финал.

    – Показалось, что в овертайме «Тосно» готовился уже к серии пенальти и не хотел атаковать. Так и было?

    – А вы хотели, чтобы мы прессинговали еще и два дополнительных тайма? Нормальная стратегия, не мы ее придумали. У ребят силы заканчивались. Разумнее и правильнее было сыграть именно так, а не на встречных курсах.

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2018 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 19 апреля 2018, 12:10

      Знал, что будут играть действующий чемпион и команда, стоящая на вылет. По игре никакой разницы между ними не увидел. Кроют Урал, Тосно спартачей как быки овечку. Бу-га-га, пойду отмечу!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 19 апреля 2018, 00:29

      Ребята конечно молодцы, но как они будут зарабатывать очки для России?(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 19 апреля 2018, 00:05

      К Парфенову отношусь как к Спартаковцу с большой буквы.Молодцы заслуженно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 апреля 2018, 23:16

      молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 18 апреля 2018, 23:15

      Я ужасно зол, что Спартак подложил в очередной раз свинью. Но игрокам Тосно- респект, молодцы, перетерпели , зубами вцепились и выгрызли победу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 23:11

      Молодцы -- утёрли пятачки -- с ПОБЕДОЙ !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 18 апреля 2018, 22:49

      Наш комбинат начинает выпуск свиной тушенки "По Тосненски". ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 22:37

      Молодец мужик и команда твоя заслужила победу

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17768

      paracetamol 18 апреля 2018, 22:33

      Тосненцы классно пены били. Видать хорошо натренировались. А что делал Глушак? В пивной напиток потягивал?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 18 апреля 2018, 22:17

      Мозг Парфенова работает в правильном направлении.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11