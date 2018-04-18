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    Промес: «Больше всего не нравится, что я не могу есть в «Макдональдсе» всегда, когда хочется»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью Flow.ru рассказал, какое из ограничений в жизни футболиста ему не нравится больше всего. Голландец отметил, что он тоже человек и хочет наслаждаться жизнью.

    – Какие ограничения в жизни игрока тебе не нравятся больше всего?

    – Я должен следить за питанием. Должен беречь себя от вредной еды, не есть в «Макдональдсе» всегда, когда мне хочется. А на вечеринки ходить я могу.

    – Столько, сколько хочешь?

    – Нет, не столько, но ведь мне тоже нужно расслабляться и наслаждаться жизнью. Я же человек, могу потусить, выпить, но так, чтобы это не отражалось на игре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 15:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 22:43

      Ничего Квинси закончишь футбольную карьеру,всего попробуешь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 18 апреля 2018, 19:00

      Это потому, что если жрать синтетику в макдональдсе, то жопа скоро станет шире плеч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 18:13

      ничего хорошего в фаст-фуде нет и правильно что запрещают его игрокам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 апреля 2018, 17:49

      Нажрался в Макдональдсе и забивать перестал, жирок образовался.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 апреля 2018, 17:09

      Не ешь в Макдоналдсе, пиндосом станешь.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 17:05

      Доширак ешь)

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 апреля 2018, 16:22

      Массимо, наверное, поперхнулся, когда прочитал эти строки.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > DOCTOR PENALTY 18 апреля 2018, 16:26

      Да он не читает всякую хрень)

      3
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