Промес: «Больше всего не нравится, что я не могу есть в «Макдональдсе» всегда, когда хочется»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью Flow.ru рассказал, какое из ограничений в жизни футболиста ему не нравится больше всего. Голландец отметил, что он тоже человек и хочет наслаждаться жизнью.

– Какие ограничения в жизни игрока тебе не нравятся больше всего?

– Я должен следить за питанием. Должен беречь себя от вредной еды, не есть в «Макдональдсе» всегда, когда мне хочется. А на вечеринки ходить я могу.

– Столько, сколько хочешь?

– Нет, не столько, но ведь мне тоже нужно расслабляться и наслаждаться жизнью. Я же человек, могу потусить, выпить, но так, чтобы это не отражалось на игре.