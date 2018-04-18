Зинченко: «В одном доме с Гвардиолой живет много игроков «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился бытовыми подробностями своей жизни в Манчестере, а также о том, что часто издали путают с одноклубником Кевином де Брюйне.

«В принципе, весь Манчестер я могу показать минут за 10. Здесь очень переменчивая погода – в течение дня она может меняться несколько раз. Вроде тепло, потом дождь, потом снова тепло. Бывает такой сильный ветер, что сносит ворота на тренировке.

В одном доме с Гвардиолой живет много игроков «Манчестер Сити». Пеп живет на последнем этаже. Зайти к нему за солью? Надо попробовать, но здесь такого нет.

Схожесть с Де Брюйне? Расскажу историю, что, когда мы играли с «Арсеналом» на «Уэмбли» в финале Кубка лиги, после этого было мини-пати с болельщиками, родными. Ко мне подошла мама Де Брюйне и сказала: «Ты определенно не страшнее брата». Даже моя мама издалека, по телевизору, иногда нас путает, как и фанаты. Но вблизи мы совершенно разные», – рассказал Зинченко программе «Профутбол».

Напомним, 21-летний украинец перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы».