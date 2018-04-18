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    Зинченко: «В одном доме с Гвардиолой живет много игроков «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился бытовыми подробностями своей жизни в Манчестере, а также о том, что часто издали путают с одноклубником Кевином де Брюйне.

    «В принципе, весь Манчестер я могу показать минут за 10. Здесь очень переменчивая погода – в течение дня она может меняться несколько раз. Вроде тепло, потом дождь, потом снова тепло. Бывает такой сильный ветер, что сносит ворота на тренировке.

    В одном доме с Гвардиолой живет много игроков «Манчестер Сити». Пеп живет на последнем этаже. Зайти к нему за солью? Надо попробовать, но здесь такого нет.

    Схожесть с Де Брюйне? Расскажу историю, что, когда мы играли с «Арсеналом» на «Уэмбли» в финале Кубка лиги, после этого было мини-пати с болельщиками, родными. Ко мне подошла мама Де Брюйне и сказала: «Ты определенно не страшнее брата». Даже моя мама издалека, по телевизору, иногда нас путает, как и фанаты. Но вблизи мы совершенно разные», – рассказал Зинченко программе «Профутбол».

    Напомним, 21-летний украинец перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 10:52
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