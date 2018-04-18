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    Райола предложил «ПСЖ» рассмотреть кандидатуру Погба

    Известный футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, провел встречу с руководством «ПСЖ», на которой он предложил услуги своего клиента.

    Известно, что французский футболист может ближайшим летом покинуть британский клуб, учитывая сложные отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью. На протяжении текущего сезона они лишь ухудшались.

    Сообщается, что «ПСЖ» вряд ли сможет позволить себе выкупить права на Погба, учитывая его высокую трансферную стоимость, а также проблемы с соблюдением французами ФФП.

    Ранее Райола уже предложил «ПСЖ» услуги еще одного своего клиента – голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

    Источник: Daily Mail

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    18.04.2018 09:16
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