Райола предложил «ПСЖ» рассмотреть кандидатуру Погба

Известный футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, провел встречу с руководством «ПСЖ», на которой он предложил услуги своего клиента.

Известно, что французский футболист может ближайшим летом покинуть британский клуб, учитывая сложные отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью. На протяжении текущего сезона они лишь ухудшались.

Сообщается, что «ПСЖ» вряд ли сможет позволить себе выкупить права на Погба, учитывая его высокую трансферную стоимость, а также проблемы с соблюдением французами ФФП.

Ранее Райола уже предложил «ПСЖ» услуги еще одного своего клиента – голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.