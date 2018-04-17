Райола предложил «ПСЖ» купить Доннарумму

Футбольный агент Мино Райола, который занимается делами голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, предложил услуги своего клиента «ПСЖ».

Известно, что в будущее межсезонье клуб ожидают некоторые перестановки в составе, в том числе – во вратарской линии. На место Альфонсе Ареолы может претендовать и итальянский голкипер.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» присматривается к Яну Облаку из «Атлетико», Тибо Куртуа из «Челси» и Алисону из «Ромы».