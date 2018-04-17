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    Райола предложил «ПСЖ» купить Доннарумму

    Футбольный агент Мино Райола, который занимается делами голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, предложил услуги своего клиента «ПСЖ».

    Известно, что в будущее межсезонье клуб ожидают некоторые перестановки в составе, в том числе – во вратарской линии. На место Альфонсе Ареолы может претендовать и итальянский голкипер.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» присматривается к Яну Облаку из «Атлетико», Тибо Куртуа из «Челси» и Алисону из «Ромы».

    Источник: Francefootball

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    17.04.2018 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 апреля 2018, 10:57

      Да Мино своих бы каждый год перепродавал из клуба в клуб - комиссионные, однако.

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