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    Тер Стеген не проигрывает в 33 матчах подряд в одном сезоне

    Накануне состоялся матч 33-го тура испанской Примеры, в котором «Сельта» принимала на своем поле «Барселону». Игра завершилась со счетом 2:2.

    Голкипер каталонцев Марк-Андре тер Стеген установил рекорд Примеры, не проиграв в 33 встречах подряд в одном сезоне. Он превзошел достижения Арконады, Селайеты, Олайсолы, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте, которые имеют на своем счету по 32 таких матча.

    Стоит отметить, что «Барса» не проиграла в чемпионате Испании-2017/18 ни одного матча, а вместе с прошлым сезоном их серия насчитывает 40 игр.

    Источник: Twitter

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    18.04.2018 06:06
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