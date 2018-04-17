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Будогосский: «За время своей работы не сдал ни одного арбитра»

17 апреля 2018, 22:33
11

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФПЛ Андрей Будогосский рассказал о возможных причинах с занимаемой должности.

Место Будогосского занял Александр Егоров.

– Согласны с тем, что во многом указание связано с тем, как отсудил матч в Краснодаре арбитр Чистяков?

– Не хотел бы делать виноватым в этой ситуации Чистякова. Это беда, от которой не застрахован ни один судья. Винить Чистякова за то, что он стал причиной происшедшего, с моей стороны будет непорядочно. За все время своей работы не сдал ни одного арбитра. Хотя, наверное, в другой ситуации самым простым вариантом было бы громко озвучить то, что условный арбитр вообще никогда не станет работать, и на этом получить дивиденды у общественности.

Но я никогда не шел и не пойду по этому пути. Очень сожалею, что с Чистяковым все так получилось. Он никогда этого не хотел, это обычная ошибка и то, что говорил Хусаинов по этому поводу, просто бред.

КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (11)
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Виктор12
1523995547
Будогосский полностью себя ДИСКРЕДИТИРОВАЛ, как марионетка в послушных руках некоторых дельцов от футбола! Это по их заказу у нас в чемпионате воцарилась судейская АНАРХИЯ и ПРОИЗВОЛ! Цена вопроса и результат известен! Как СКАНДАЛЬНО прошел сезон 2016/17!!! В этом БОЛЬШАЯ "заслуга" Будогосского и компании! Что ни тур, то скандал и один громче другого! Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата! Скандалы кочуют от сезона к сезону, от тура к туру, а Будогосский кормит нас своей идиотской ЛАБУДОЙ! Прошлый сезон 2016/17 стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола! Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента??? Нет и ещё раз НЕТ! Надо принимать КАРДИНАЛЬНЫЕ меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!! Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
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Zenmaster
1523995726
Бред -- это ты во главе ДСИ !!!
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yorgenbarenz
1523997589
Да,в преступном мире не принято сдавать своих.
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арейская
1524008744
Ну вот, этим всё и сказано, не сдал ни одного арбитра, а мы то, наивные, всё надеялись на справедливость
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Мары
1524021495
А может не выгораживанием арбитров, а делом заниматься надо было ? Вас там поставили работу выполнять и улучшать имидж нашего судейства, которое за последнее время просто рухнуло вниз, а вы вместо этого, получая огромные деньжищи, ещё и друг друга выгораживаете.Это не просто плохо.Это вообще какаЯ то мерзость запредельная.Не удивлюсь если вы ещё и общак как в какой нибудь банде собираете.
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СОКОЛ САРАТОВ
1524023481
наверное долю засылали
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acer2003
1524026128
Рука руку моет ....
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zigbert
1524029538
А сдать следовало бы. Тогда не появилась бы эта скандальная история.
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bset
1524031902
Конечно, подельников своих не сдают. Иначе они бы такого маразматика сами на вилы подняли.
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OfaZavr
1524040807
то есть как бы не косячили арбитры он все равно на их стороне, это несправедливо и не правильно, давно пора было его снимать.
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