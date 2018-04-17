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    Будогосский: «За время своей работы не сдал ни одного арбитра»

    Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФПЛ Андрей Будогосский рассказал о возможных причинах с занимаемой должности.

    Место Будогосского занял Александр Егоров.

    – Согласны с тем, что во многом указание связано с тем, как отсудил матч в Краснодаре арбитр Чистяков?

    – Не хотел бы делать виноватым в этой ситуации Чистякова. Это беда, от которой не застрахован ни один судья. Винить Чистякова за то, что он стал причиной происшедшего, с моей стороны будет непорядочно. За все время своей работы не сдал ни одного арбитра. Хотя, наверное, в другой ситуации самым простым вариантом было бы громко озвучить то, что условный арбитр вообще никогда не станет работать, и на этом получить дивиденды у общественности.

    Но я никогда не шел и не пойду по этому пути. Очень сожалею, что с Чистяковым все так получилось. Он никогда этого не хотел, это обычная ошибка и то, что говорил Хусаинов по этому поводу, просто бред.

    КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2018 22:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 11:40

      то есть как бы не косячили арбитры он все равно на их стороне, это несправедливо и не правильно, давно пора было его снимать.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 апреля 2018, 09:11

      Конечно, подельников своих не сдают. Иначе они бы такого маразматика сами на вилы подняли.

      3
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 08:32

      А сдать следовало бы. Тогда не появилась бы эта скандальная история.

      2
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      Рейтинг: +75

      igoor52 18 апреля 2018, 07:58

      Не только не сдал ,но и нажился очень ХОРОШО!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 апреля 2018, 07:35

      Рука руку моет ....

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 апреля 2018, 06:51

      наверное долю засылали

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2018, 06:18

      А может не выгораживанием арбитров, а делом заниматься надо было ?
      Вас там поставили работу выполнять и улучшать имидж нашего судейства, которое за последнее время просто рухнуло вниз, а вы вместо этого, получая огромные деньжищи, ещё и друг друга выгораживаете.Это не просто плохо.Это вообще какаЯ то мерзость запредельная.Не удивлюсь если вы ещё и общак как в какой нибудь банде собираете.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 апреля 2018, 02:45

      Ну вот, этим всё и сказано, не сдал ни одного арбитра, а мы то, наивные, всё надеялись на справедливость

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 апреля 2018, 23:39

      Да,в преступном мире не принято сдавать своих.

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 апреля 2018, 23:08

      Бред -- это ты во главе ДСИ !!!

      3
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