Будогосский: «За время своей работы не сдал ни одного арбитра»

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФПЛ Андрей Будогосский рассказал о возможных причинах с занимаемой должности.

Место Будогосского занял Александр Егоров.

– Согласны с тем, что во многом указание связано с тем, как отсудил матч в Краснодаре арбитр Чистяков?

– Не хотел бы делать виноватым в этой ситуации Чистякова. Это беда, от которой не застрахован ни один судья. Винить Чистякова за то, что он стал причиной происшедшего, с моей стороны будет непорядочно. За все время своей работы не сдал ни одного арбитра. Хотя, наверное, в другой ситуации самым простым вариантом было бы громко озвучить то, что условный арбитр вообще никогда не станет работать, и на этом получить дивиденды у общественности.

Но я никогда не шел и не пойду по этому пути. Очень сожалею, что с Чистяковым все так получилось. Он никогда этого не хотел, это обычная ошибка и то, что говорил Хусаинов по этому поводу, просто бред.

КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова