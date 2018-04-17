Караваев: «В качестве ритуала посвящения спел в «Витессе» «Катюшу»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, как прошел процесс адаптации в голландском клубе.

В команду из Арнема 22-летний россиянин перешел зимой 2018 года, подписав контракт на 3,5 года.

– Вы говорили, что в «Спарте» пели песню про коня в качестве ритуала посвящения. Здесь было что-то подобное?

– Кажется, такой обряд есть в любой команде Европы. Здесь выбрал другую песню – «Катюшу». Я дебютировал против «Фейеноорда», мы победили, так что сразу в раздевалке на позитиве исполнил эту песню. Решил, что повторяться с конем нельзя.