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    Караваев: «В качестве ритуала посвящения спел в «Витессе» «Катюшу»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, как прошел процесс адаптации в голландском клубе.

    В команду из Арнема 22-летний россиянин перешел зимой 2018 года, подписав контракт на 3,5 года.

    – Вы говорили, что в «Спарте» пели песню про коня в качестве ритуала посвящения. Здесь было что-то подобное?

    – Кажется, такой обряд есть в любой команде Европы. Здесь выбрал другую песню – «Катюшу». Я дебютировал против «Фейеноорда», мы победили, так что сразу в раздевалке на позитиве исполнил эту песню. Решил, что повторяться с конем нельзя.

    Источник: Sport24

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    17.04.2018 20:00
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