«Краснодар» подал в РФС апелляцию на желтую карточку Смолова

«Краснодар» подал апелляцию в РФС на решение арбитра Артема Чистякова, показавшего желтую карточку нападающему команды Федору Смолову в матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), сообщил генеральный директор «быков» Владимир Хашиг.

Судья вынес предупреждение форварду на 34-й минуте встречи, посчитав, что футболист симулировал в штрафной площади соперника. Однако, как показали видеоповторы, Чистяков допустил ошибку, что подтвердил и глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. Эта карточка стала для Смолова четвертой, из-за чего он не сможет принять участие в поединке 27 тура с ЦСКА.

«Клуб уже подал апелляцию на решение наказать Смолова желтой карточкой», – сказал Хашиг.

«Краснодар» после 26 матчей занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. У ЦСКА на два балла меньше. При этом армейцы имеют одну игру в запасе. Встреча между командами состоится в Москве в воскресенье, 22 апреля.