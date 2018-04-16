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    «Краснодар» подал в РФС апелляцию на желтую карточку Смолова

    «Краснодар» подал апелляцию в РФС на решение арбитра Артема Чистякова, показавшего желтую карточку нападающему команды Федору Смолову в матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0), сообщил генеральный директор «быков» Владимир Хашиг.

    Судья вынес предупреждение форварду на 34-й минуте встречи, посчитав, что футболист симулировал в штрафной площади соперника. Однако, как показали видеоповторы, Чистяков допустил ошибку, что подтвердил и глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. Эта карточка стала для Смолова четвертой, из-за чего он не сможет принять участие в поединке 27 тура с ЦСКА.

    «Клуб уже подал апелляцию на решение наказать Смолова желтой карточкой», – сказал Хашиг.

    «Краснодар» после 26 матчей занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. У ЦСКА на два балла меньше. При этом армейцы имеют одну игру в запасе. Встреча между командами состоится в Москве в воскресенье, 22 апреля.

    Источник: ТАСС

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    16.04.2018 18:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 апреля 2018, 09:39

      мышиная возня..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 17 апреля 2018, 07:44


      Вряд ли отменят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 16 апреля 2018, 21:25

      апелляцию на апелляцию и т.д.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 16 апреля 2018, 19:15

      Толку то, все равно не отменят, регламент в руки

      3
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