Будогосский – о критике Авдонченко: «Я этот бред не читал и комментировать не буду»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил, что не намерен комментировать негативные высказывания в свой адрес.

Ранее член судейского комитета Российского футбольного союза Наталья Авдонченко подвергла критике Будогосского за устаревшие методы работы и неоднозначные решения.

«Наталья Авдонченко не отзывалась критически о моей работе, давайте так говорить. Я этот бред не читал и бред не комментирую», – сказал Будогосский.

Напомним, Будогосский возглавил департамент судейства и инспектирования РФС 31 октября 2016 года.