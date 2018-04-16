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  • Будогосский – о критике Авдонченко: «Я этот бред не читал и комментировать не буду»

Будогосский – о критике Авдонченко: «Я этот бред не читал и комментировать не буду»

16 апреля 2018, 15:04
11

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил, что не намерен комментировать негативные высказывания в свой адрес.

Ранее член судейского комитета Российского футбольного союза Наталья Авдонченко подвергла критике Будогосского за устаревшие методы работы и неоднозначные решения.

«Наталья Авдонченко не отзывалась критически о моей работе, давайте так говорить. Я этот бред не читал и бред не комментирую», – сказал Будогосский.

Напомним, Будогосский возглавил департамент судейства и инспектирования РФС 31 октября 2016 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (11)
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1523884530
аааааа попался говнюк всё таки читал раз защищаешься и этот бред вся правда оказывается Не удивлюсь что эту Наташу сотрут в порошок или уволят с связи потерием доверия на занимаемой должности
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Рубинище
1523886030
Сказать нечего, вот и опирается. Что за долгодятлы у нас в креслах сидят.. Развел коррупцию.
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Stavropolets
1523886724
Если говорит бред, значит читал
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vladimir-7
1523887624
На воре шапка горит.
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OfaZavr
1523892512
правда глаза колит видимо)
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prezent2017
1523893746
Будогосский – о критике Авдонченко: «Я этот бред не читал и комментировать не буду. Я сам бредовый!»
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VVM1964
1523899388
«Я Пастернака не читал, но осуждаю».
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yorgenbarenz
1523907004
Почерк у этой публики один на всех. Малейшая, неудобная правда вызывает у них страх и раздражение. Как один из них в интервью высказался о зарубежных счетах: "Это всё бред сивой кобылы,просто взяли из носа и размазали по бумажке..."
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zigbert
1523954119
Ему это совсем не интересно.
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