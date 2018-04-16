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    Будогосский – о критике Авдонченко: «Я этот бред не читал и комментировать не буду»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил, что не намерен комментировать негативные высказывания в свой адрес.

    Ранее член судейского комитета Российского футбольного союза Наталья Авдонченко подвергла критике Будогосского за устаревшие методы работы и неоднозначные решения.

    «Наталья Авдонченко не отзывалась критически о моей работе, давайте так говорить. Я этот бред не читал и бред не комментирую», – сказал Будогосский.

    Напомним, Будогосский возглавил департамент судейства и инспектирования РФС 31 октября 2016 года.

    Источник: Sport24

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    16.04.2018 15:04
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 11:35

      Ему это совсем не интересно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 апреля 2018, 22:30

      Почерк у этой публики один на всех. Малейшая, неудобная правда вызывает у них страх и раздражение. Как один из них в интервью высказался о зарубежных счетах: "Это всё бред сивой кобылы,просто взяли из носа и размазали по бумажке..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 апреля 2018, 18:49

      Будогосский – о критике Авдонченко: «Я этот бред не читал и комментировать не буду. Я сам бредовый!»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 18:28

      правда глаза колит видимо)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2018, 17:07

      На воре шапка горит.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 апреля 2018, 16:52

      Если говорит бред, значит читал

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Stavropolets 16 апреля 2018, 17:09

      ...тем более отказывается комментировать. Жук ещё тот.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 апреля 2018, 16:40

      Сказать нечего, вот и опирается. Что за долгодятлы у нас в креслах сидят.. Развел коррупцию.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 апреля 2018, 16:15

      аааааа попался говнюк всё таки читал раз защищаешься и этот бред вся правда оказывается Не удивлюсь что эту Наташу сотрут в порошок или уволят с связи потерием доверия на занимаемой должности

      5
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