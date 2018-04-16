«Ливерпуль», «Атлетико» и «Наполи» поспорят за голкипера «Барселоны» Силлессена

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен может покинуть клуб в летнее трансфеное окно.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Ливерпуль», «Атлетико» и «Наполи». Ранее также сообщалось, что одним из претендентов на голландца является «Бавария».

Силлессен перешел в стан сине-гранатовых из «Аякса» в августе 2016 года за 13 млн евро. Сумма отступных за вратаря составляет 60 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне голкипер провел всего девять матчей, восемь из которых в Кубке Испании и еще один в Лиге чемпионов.