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    «Ливерпуль», «Атлетико» и «Наполи» поспорят за голкипера «Барселоны» Силлессена

    Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен может покинуть клуб в летнее трансфеное окно.

    В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Ливерпуль», «Атлетико» и «Наполи». Ранее также сообщалось, что одним из претендентов на голландца является «Бавария».

    Силлессен перешел в стан сине-гранатовых из «Аякса» в августе 2016 года за 13 млн евро. Сумма отступных за вратаря составляет 60 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2021 года.

    В нынешнем сезоне голкипер провел всего девять матчей, восемь из которых в Кубке Испании и еще один в Лиге чемпионов.

    Источник: Mundodeportivo

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    16.04.2018 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      стикс 16 апреля 2018, 15:23

      Ливеру бы Де Хеа подошёл !!!!!!

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 апреля 2018, 14:07

      забрали у Аякса вратаря сборной и усадили на лавку, загубив хорошие годы... Wij zijn Ajax, wij zijn de beste!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Karpathian 16 апреля 2018, 20:17

      ой, прямо насильно отобрали, не смешите) Сразу было ясно, что Силессен идёт вторым вратарём в команду, его никто не заставлял, он сам захотел. По, крайней мере, у него есть игровая практика, он не сидит безвылазно в запасе, как бывает в некоторых клубах.

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