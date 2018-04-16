Петр Чех: «Головин – достаточно качественный игрок. Все в его руках»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех оценил перспективы полузащитника ЦСКА Александра Головина на продолжение карьеры в зарубежном чемпионате.

«И в гостевом, и в домашнем матчах с «Арсеналом» Головин показал, что способен отлично играть в атаке, он хорошо владеет мячом и очень техничен. Считаю, он достаточно качественный игрок.

Что касается его будущего – на мой взгляд, все в его руках. Только ему решать, в какую сторону повернуть карьеру, и только от него зависит, насколько успешно она будет развиваться», – сказал Чех.

Напомним, ранее сообщалось о пристальном интересе «Арсенала» к Александру Головину.