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  • Петр Чех: «Головин – достаточно качественный игрок. Все в его руках»

Петр Чех: «Головин – достаточно качественный игрок. Все в его руках»

16 апреля 2018, 11:30
3

Вратарь «Арсенала» Петр Чех оценил перспективы полузащитника ЦСКА Александра Головина на продолжение карьеры в зарубежном чемпионате.

«И в гостевом, и в домашнем матчах с «Арсеналом» Головин показал, что способен отлично играть в атаке, он хорошо владеет мячом и очень техничен. Считаю, он достаточно качественный игрок.

Что касается его будущего – на мой взгляд, все в его руках. Только ему решать, в какую сторону повернуть карьеру, и только от него зависит, насколько успешно она будет развиваться», – сказал Чех.

Напомним, ранее сообщалось о пристальном интересе «Арсенала» к Александру Головину.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Чех Петр Головин Александр
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1523879636
Головину нужен качественный тренер-а лучше два ,еще и физ подготовке--а то его хватает на 30 минут! и играет он мягко говоря тактически не умно!
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Loko_Roma
1523887876
Не стоит писать слишком много о Головине, заходя на любой футбольный портал я слыжу только Головин, Головин, Головина хвалит Маур, Головина хвалит Месси, Головина хвалит Буффон, про Головина написали песню, Иисус купил майку Головина. Аналогичная ситуация была с Кокошей, итог все мы знаем...
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Superviser77
1523923717
После Андрюхи врядли захотят иметь дело с российскими игроками... Не тянут они сильные лиги...
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