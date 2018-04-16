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    Петр Чех: «Головин – достаточно качественный игрок. Все в его руках»

    Вратарь «Арсенала» Петр Чех оценил перспективы полузащитника ЦСКА Александра Головина на продолжение карьеры в зарубежном чемпионате.

    «И в гостевом, и в домашнем матчах с «Арсеналом» Головин показал, что способен отлично играть в атаке, он хорошо владеет мячом и очень техничен. Считаю, он достаточно качественный игрок.

    Что касается его будущего – на мой взгляд, все в его руках. Только ему решать, в какую сторону повернуть карьеру, и только от него зависит, насколько успешно она будет развиваться», – сказал Чех.

    Напомним, ранее сообщалось о пристальном интересе «Арсенала» к Александру Головину.

    Источник: Известия

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    16.04.2018 11:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 апреля 2018, 03:08

      После Андрюхи врядли захотят иметь дело с российскими игроками... Не тянут они сильные лиги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 16 апреля 2018, 17:11

      Не стоит писать слишком много о Головине, заходя на любой футбольный портал я слыжу только Головин, Головин, Головина хвалит Маур, Головина хвалит Месси, Головина хвалит Буффон, про Головина написали песню, Иисус купил майку Головина. Аналогичная ситуация была с Кокошей, итог все мы знаем...

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 16 апреля 2018, 14:53

      Головину нужен качественный тренер-а лучше два ,еще и физ подготовке--а то его хватает на 30 минут! и играет он мягко говоря тактически не умно!

      -1
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