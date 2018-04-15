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  • Заболотный: «Критика в мой адрес? Нельзя обижаться, надо выкладываться на тренировках»

Заболотный: «Критика в мой адрес? Нельзя обижаться, надо выкладываться на тренировках»

15 апреля 2018, 13:12
11

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о настрое команды и ответил на критику в свой адрес.

«Рассчитываем выигрывать каждый матч. Пока есть теоретические шансы, «Зенит» будет бороться за первое место. Будем выигрывать последние оставшиеся игры.

Критика в мой адрес? Каждый игрок – профессионал и должен учитывать критику с правильной стороны. Нельзя обижаться, надо выкладываться на тренировках. Главное, что мы выигрываем, будем работать дальше», – сказал Заболотный.

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Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон
Комментарии (11)
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порт
1523787297
Ну а что мешает выкладываться по полной?
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Федя Кабак
1523787396
Друг, по моему тебе нужна команда попроще! И обижаться тут не нужно. Просто не твой уровень. Надеюсь на ЧМ он не поедет
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Диктор
1523788761
Просто пора уже признать-это не твой уровень.
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alikatos
1523791639
на поле
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smersh45
1523794944
надо работать
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raritet
1523797337
профессиональный форвард-это , если что, господин Заболотный , человек который в силу своей профессии , просто обязан забивать голы. А если этот человек не делает этого , а только делает вот так : БЛА-БЛА-БЛА-БЛА , это уже другая профессия....
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prezent2017
1523797405
Надо выкладываться не на тренировках, а в игре!
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Черкизовский Кот
1523801596
Заболотный: "Надо выкладываться в татуировках."
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Zenmaster
1523802469
На тренировках надо вкладываться -- в играх выкладываться !!! Такое ощущение , что с мячом вообще не работают -- как от стены отскакивает , точных передач мало , обрезов много , удары по воротам(просто смех)!!! Где тут работа на тренировках ???
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С@НЁК.
1523804172
В Тосно обратно если возьмут хорошо будет
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