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    Заболотный: «Критика в мой адрес? Нельзя обижаться, надо выкладываться на тренировках»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о настрое команды и ответил на критику в свой адрес.

    «Рассчитываем выигрывать каждый матч. Пока есть теоретические шансы, «Зенит» будет бороться за первое место. Будем выигрывать последние оставшиеся игры.

    Критика в мой адрес? Каждый игрок – профессионал и должен учитывать критику с правильной стороны. Нельзя обижаться, надо выкладываться на тренировках. Главное, что мы выигрываем, будем работать дальше», – сказал Заболотный.

    «Голы у нас забивает только Саша Кокорин». Как Манчини критикует своих игроков

    Источник: Спорт FM

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    15.04.2018 13:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 15 апреля 2018, 17:56

      В Тосно обратно если возьмут хорошо будет

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 15 апреля 2018, 17:35

      Не ссы, Антон! Ты в Зените на долгие годы, сам мсье Роберто сказал!
      Так что еще научишься принимать мяч и попадать в ворота)

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 апреля 2018, 17:27

      На тренировках надо вкладываться -- в играх выкладываться !!! Такое ощущение , что с мячом вообще не работают -- как от стены отскакивает , точных передач мало , обрезов много , удары по воротам(просто смех)!!! Где тут работа на тренировках ???

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 15 апреля 2018, 17:13

      Заболотный: "Надо выкладываться в татуировках."

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 16:03

      Надо выкладываться не на тренировках, а в игре!

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      Рейтинг: +4025

      raritet 15 апреля 2018, 16:02

      профессиональный форвард-это , если что, господин Заболотный , человек который в силу своей профессии , просто обязан забивать голы. А если этот человек не делает этого , а только делает вот так : БЛА-БЛА-БЛА-БЛА , это уже другая профессия....

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      Рейтинг: +616

      smersh45 15 апреля 2018, 15:22

      надо работать

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      Рейтинг: +90

      alikatos 15 апреля 2018, 14:27

      на поле

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2018, 13:39

      Просто пора уже признать-это не твой уровень.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 13:16

      Друг, по моему тебе нужна команда попроще! И обижаться тут не нужно. Просто не твой уровень. Надеюсь на ЧМ он не поедет

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