Заболотный: «Критика в мой адрес? Нельзя обижаться, надо выкладываться на тренировках»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о настрое команды и ответил на критику в свой адрес.

«Рассчитываем выигрывать каждый матч. Пока есть теоретические шансы, «Зенит» будет бороться за первое место. Будем выигрывать последние оставшиеся игры.

Критика в мой адрес? Каждый игрок – профессионал и должен учитывать критику с правильной стороны. Нельзя обижаться, надо выкладываться на тренировках. Главное, что мы выигрываем, будем работать дальше», – сказал Заболотный.

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