В РФС сообщили, что не будут отменять Смолову желтую карточку

Желтая карточка, показанная нападающему «Краснодара» Федору Смолову за симуляцию в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0), не будет отменена. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

«Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвертая желтая карточка.

Предположим, что она правильная, а первая-вторая или третья предъявлены неверно. Теперь Федор вынужден пропустить следующую игру. А, к примеру, другой игрок получил четвертую по делу. И тут он ставит вопрос: а первая-то карточка была неправильная. Чем отличается первая от четвертой?», – сказал Бутенко.

Таким образом, Смолов не примет участие в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.