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    В РФС сообщили, что не будут отменять Смолову желтую карточку

    Желтая карточка, показанная нападающему «Краснодара» Федору Смолову за симуляцию в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0), не будет отменена. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

    «Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвертая желтая карточка.

    Предположим, что она правильная, а первая-вторая или третья предъявлены неверно. Теперь Федор вынужден пропустить следующую игру. А, к примеру, другой игрок получил четвертую по делу. И тут он ставит вопрос: а первая-то карточка была неправильная. Чем отличается первая от четвертой?», – сказал Бутенко.

    Таким образом, Смолов не примет участие в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2018 01:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 15 апреля 2018, 13:55

      И где логика в ваших рассуждениях господа руководители РФС,,,,

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 апреля 2018, 12:48

      Что угодно придумают, лишь бы ничего не делать и не брать ответственность на себя!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 апреля 2018, 11:42

      Опять что-то намутили, навертели паскудные чиновники с ушлёпками судьями...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 10:53

      ну так я и думал, еще и объяснение складненькое придумали как всегда.

      3
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 15 апреля 2018, 09:42

      Их можно понять.. если отменить карточку гинер будет недоволен)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 апреля 2018, 09:34

      Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко. и вся его шайка - чудаки на букву (угадайте какую ?).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 09:25

      Всё верно, пускай не ноет

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +100707

      zigbert 15 апреля 2018, 09:11

      Кончно для Краснодара это ослабление перед важным матчем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 апреля 2018, 09:04

      а после этого говорят, что судят в пользу Спартака.....

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 08:58

      Вот так РФС и управляет результатами.

      2
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