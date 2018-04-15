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  • В РФС сообщили, что не будут отменять Смолову желтую карточку

В РФС сообщили, что не будут отменять Смолову желтую карточку

15 апреля 2018, 01:10
18

Желтая карточка, показанная нападающему «Краснодара» Федору Смолову за симуляцию в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0), не будет отменена. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

«Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвертая желтая карточка.

Предположим, что она правильная, а первая-вторая или третья предъявлены неверно. Теперь Федор вынужден пропустить следующую игру. А, к примеру, другой игрок получил четвертую по делу. И тут он ставит вопрос: а первая-то карточка была неправильная. Чем отличается первая от четвертой?», – сказал Бутенко.

Таким образом, Смолов не примет участие в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (18)
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тётя ASYA
1523760244
поников тянут в еврокубки , в ЛЧ
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Шумаххер
1523761961
не хотят дак не хотят,Бог им судья
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Диктор
1523766484
Позорище-всячески тянут коней.
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bolela_16
1523768759
позорище (режиссер рулит)...
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prezent2017
1523771880
Вот так РФС и управляет результатами.
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zigbert
1523772666
Кончно для Краснодара это ослабление перед важным матчем.
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Федя Кабак
1523773526
Всё верно, пускай не ноет
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OfaZavr
1523778827
ну так я и думал, еще и объяснение складненькое придумали как всегда.
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BRO_football
1523785725
Что угодно придумают, лишь бы ничего не делать и не брать ответственность на себя!
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slavа0508
1523789759
И где логика в ваших рассуждениях господа руководители РФС,,,,
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