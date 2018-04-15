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    Манчини: «Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что нападающему Антону Заболотному нужно время на адаптацию. Напомним, что 26-летний россиянин перешел в петербургский клуб этой зимой из «Тосно». В 11 матчах за сине-бело-голубых форвард не забил ни одного гола.

    – Если бы не случилась травма Кокорина, Заболотный, скорее всего, сидел бы на скамейке. Кокорин составил бы ему конкуренцию.

    – Заболотный воспринимает такие сравнения на свой счет? Он должен это делать?

    – Мне все равно, что думает Заболотный. Мне важно, что он и Дриусси делают на тренировках и в матчах. Они еще молодые ребята. Пока что они немного понимают в футболе. Также немного понимает в футболе тот человек, который сказал, что Заболотный забьет 15 мячей сразу после перехода в «Зенит». Невозможно, чтобы игрок с таким маленьким опытом сразу заиграл на таком уровне. Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду.

    Источник: Sports.ru

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    15.04.2018 00:06
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +43

      anspb.ru 16 апреля 2018, 16:12

      Чтобы улучшить все линии «Зенита», нужно было купить всех игроков «Барсы» вместе с его тренером.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 15 апреля 2018, 13:08

      - я уже говорил, что напрасно "обескровили" Тосно!, бегал бы себе и бегал Антон, не 15, а пятОк закатил бы конкурентам...а так - и Тосно на вылете , и Зениту - не подмога...бабло, Миром правит бабло!, бабло и халява))

      1
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > кеша_КБ 15 апреля 2018, 14:27

      зато играет постоянно

      0
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 15 апреля 2018, 11:04

      Болотный не стал заменой Дзюбе. Дзюба, хоть и бегал плохо, но временами забить мог. Болотный здля Зенита еще сырой. Молодой Дриусси со временем себя еще покажет, а Болотному уже 26...
      Смотрел игру Зенит-Анжи. У зенитовцев нет физики. Грустно.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 10:49

      ага конечно, а еще Суареса, Кавани и Агуэро, Манчини ведь любит скупать пачками а потом не знать что с этим добром делать.

      3
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      Рейтинг: +906

      Football06 15 апреля 2018, 09:56

      Не особо Месси и Роналду.. Можно было как Сити взял за 30-40 млн Таких как Сане, Жезус Гюндоган, Сильва и тд.

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 15 апреля 2018, 09:37

      Вангую что сделает в первую очередь новый тренер придя в синит это избавится от заболотца, если это действительно будет стоящий тренер))

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 апреля 2018, 09:20

      У Кончини даже Месси с Роналду забивать перестали бы. Это ничтожество, а не тренер.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 09:08

      Хватило бы и Халка.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2018, 09:07

      Манчини пошутил а здесь многие раздухарились

      1
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      Рейтинг: +100707

      zigbert 15 апреля 2018, 08:56

      Как бы ни был плох Заболотный, в Зените его все устраивает.

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