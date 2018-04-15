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  • Манчини: «Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду»

Манчини: «Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду»

15 апреля 2018, 00:06
33

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что нападающему Антону Заболотному нужно время на адаптацию. Напомним, что 26-летний россиянин перешел в петербургский клуб этой зимой из «Тосно». В 11 матчах за сине-бело-голубых форвард не забил ни одного гола.

– Если бы не случилась травма Кокорина, Заболотный, скорее всего, сидел бы на скамейке. Кокорин составил бы ему конкуренцию.

– Заболотный воспринимает такие сравнения на свой счет? Он должен это делать?

– Мне все равно, что думает Заболотный. Мне важно, что он и Дриусси делают на тренировках и в матчах. Они еще молодые ребята. Пока что они немного понимают в футболе. Также немного понимает в футболе тот человек, который сказал, что Заболотный забьет 15 мячей сразу после перехода в «Зенит». Невозможно, чтобы игрок с таким маленьким опытом сразу заиграл на таком уровне. Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон Манчини Роберто
Комментарии (33)
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Ще Гевара
1523741696
Если у Бердыева был-бы Месси, то он-бы выиграл ЛЧ.
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GoldPlayFIFARus9
1523746382
Ага, или нормального тренера...
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Полная Канистра
1523750876
ждём этих 2х на атакующую линию мани зря слова на ветер не бросает
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ROSTOV SUPER
1523760316
Лучше взять их обоих , а еще Салаха и Кейна в придачу , тогда зенит манчини может быть забьет кому нибудь , но не сразу , а после их адаптации в дружном коллективе !
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Spartak №1
1523762163
а на какого х.я его тогда брал его понимающий тренер и отдал в аренду Щатова и Дзюбана. по мне Дзюбан наглее и мастеравитее Болотного. вывод один Манчини не управляет происходящим в клубе
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Nesterenko
1523762680
Боаш + Луческу = Манчини.
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zigbert
1523771777
Как бы ни был плох Заболотный, в Зените его все устраивает.
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prezent2017
1523772504
Хватило бы и Халка.
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Обер-КанцлерЪ
1523773251
У Кончини даже Месси с Роналду забивать перестали бы. Это ничтожество, а не тренер.
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OfaZavr
1523778577
ага конечно, а еще Суареса, Кавани и Агуэро, Манчини ведь любит скупать пачками а потом не знать что с этим добром делать.
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