Манчини: «Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что нападающему Антону Заболотному нужно время на адаптацию. Напомним, что 26-летний россиянин перешел в петербургский клуб этой зимой из «Тосно». В 11 матчах за сине-бело-голубых форвард не забил ни одного гола.

– Если бы не случилась травма Кокорина, Заболотный, скорее всего, сидел бы на скамейке. Кокорин составил бы ему конкуренцию.

– Заболотный воспринимает такие сравнения на свой счет? Он должен это делать?

– Мне все равно, что думает Заболотный. Мне важно, что он и Дриусси делают на тренировках и в матчах. Они еще молодые ребята. Пока что они немного понимают в футболе. Также немного понимает в футболе тот человек, который сказал, что Заболотный забьет 15 мячей сразу после перехода в «Зенит». Невозможно, чтобы игрок с таким маленьким опытом сразу заиграл на таком уровне. Чтобы улучшить атакующую линию «Зенита», нужно было взять Месси или Роналду.