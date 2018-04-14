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    Манчини: «Поражение от «Краснодара» было заслуженным. В нем виноват я один»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед началом матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0, первый тайм) рассказал о поражении в матче прошлого тура от «Краснодара».

    – С чем связано появление Краневиттера?

    – Изменения в составе не масштабные. Такое мое техническое решение.

    – После прошлого матча вы критиковали линию атаки. На этот матч в запасе остался только Ригони, только он виноват?

    – Прошлое поражение было заслуженным. В нем виноват я один, основная вина лежит на мне. Ригони может показывать более интересный футбол, чем тот, который был на прошлой неделе.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» – «Анжи».

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.04.2018 16:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 23:10

      Раньше признавать свою вину ему не удавалось.

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      Рейтинг: +358

      Финт 14 апреля 2018, 19:22

      Угу) Осталось сказать"Я устал,я ухожу"))

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 апреля 2018, 19:19

      Удивил , удивил !!!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 апреля 2018, 18:37

      Ригони в очередной раз обоср-ся не понимаю за какие игровые заслуги его приглашают в сборную

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 18:36

      неужели и вправду он взял вину на себя, даже не верится)

      3
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 14 апреля 2018, 18:34

      Конечно, виноват именно ты, выгнавший хороших игроков и согласившийся с покупкой футбольного шлака на их места. Виноват не только в поражении от быков, но и вообще в развале команды.

      2
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      Рейтинг: +709

      monser08 14 апреля 2018, 17:34

      дешёвые понты, был бы мужиком извинился бы перед Зенитом и уехал хлебать спагетти

      3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 14 апреля 2018, 17:11

      Перед тем как свалить решил сыграть настоящего тренера. Виноват итальянец давно. Как только стали появляться симптомы безответственности. Наверное , информацию о том, что вскоре поменяется вся верхушка Газпрома, была известна ему уже в первой половине чемпионата и поскольку устные договоренности тоже что-то значат, он решил что перспектив в связи с переменой хозяина не так много и пора искать другие варианты продолжения своей карьеры. Ну а аргентинские обезьянки тоже по виду вожака учуяли что надрываться уже нет смысла и пошла та вакханалия , характерная для многих команд доигрывающих в пол ноги чемпионаты. Мораль: пора, давно пора менять этот неоправданно дорогой вектор развития клуба , пусть игроки будут корявыми, но своими( по крайней мере , им бежать некуда и они в силу своих возможностей будут хотя бы стараться попасть по мячу( хотя это архи сложно, в силу того что он очень круглый и кожаный). Тренер , однозначно нужен только русский, владеющий всеми русскими словами и смелостью при произношении речи на полном русском языке. А там глядишь, недалек тот день , когда сборную Италии , под руководством известного итальянского тренера сборная России( костяком которой будет Зенит) под руководством никому не известного тренера начисто разобьет итальянцев и покажет кузькину мать миру и его окрестностям.

      7
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 апреля 2018, 16:49

      Ух ты! Неожиданное заявление!

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 апреля 2018, 16:48

      Манчини наконец-то начал говорить как настоящий мужик (Виноват я один!), а не ныть обвиняя судей и своих игроков

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