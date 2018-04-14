Манчини: «Поражение от «Краснодара» было заслуженным. В нем виноват я один»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед началом матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0, первый тайм) рассказал о поражении в матче прошлого тура от «Краснодара».

– С чем связано появление Краневиттера?

– Изменения в составе не масштабные. Такое мое техническое решение.

– После прошлого матча вы критиковали линию атаки. На этот матч в запасе остался только Ригони, только он виноват?

– Прошлое поражение было заслуженным. В нем виноват я один, основная вина лежит на мне. Ригони может показывать более интересный футбол, чем тот, который был на прошлой неделе.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» – «Анжи».