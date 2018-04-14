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  • Манчини: «Поражение от «Краснодара» было заслуженным. В нем виноват я один»

Манчини: «Поражение от «Краснодара» было заслуженным. В нем виноват я один»

14 апреля 2018, 16:44
11

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед началом матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0, первый тайм) рассказал о поражении в матче прошлого тура от «Краснодара».

– С чем связано появление Краневиттера?

– Изменения в составе не масштабные. Такое мое техническое решение.

– После прошлого матча вы критиковали линию атаки. На этот матч в запасе остался только Ригони, только он виноват?

– Прошлое поражение было заслуженным. В нем виноват я один, основная вина лежит на мне. Ригони может показывать более интересный футбол, чем тот, который был на прошлой неделе.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» – «Анжи».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Манчини Роберто
Комментарии (11)
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BRO_football
1523713712
Манчини наконец-то начал говорить как настоящий мужик (Виноват я один!), а не ныть обвиняя судей и своих игроков
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mialkov
1523713790
Ух ты! Неожиданное заявление!
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raritet
1523715115
Перед тем как свалить решил сыграть настоящего тренера. Виноват итальянец давно. Как только стали появляться симптомы безответственности. Наверное , информацию о том, что вскоре поменяется вся верхушка Газпрома, была известна ему уже в первой половине чемпионата и поскольку устные договоренности тоже что-то значат, он решил что перспектив в связи с переменой хозяина не так много и пора искать другие варианты продолжения своей карьеры. Ну а аргентинские обезьянки тоже по виду вожака учуяли что надрываться уже нет смысла и пошла та вакханалия , характерная для многих команд доигрывающих в пол ноги чемпионаты. Мораль: пора, давно пора менять этот неоправданно дорогой вектор развития клуба , пусть игроки будут корявыми, но своими( по крайней мере , им бежать некуда и они в силу своих возможностей будут хотя бы стараться попасть по мячу( хотя это архи сложно, в силу того что он очень круглый и кожаный). Тренер , однозначно нужен только русский, владеющий всеми русскими словами и смелостью при произношении речи на полном русском языке. А там глядишь, недалек тот день , когда сборную Италии , под руководством известного итальянского тренера сборная России( костяком которой будет Зенит) под руководством никому не известного тренера начисто разобьет итальянцев и покажет кузькину мать миру и его окрестностям.
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monser08
1523716489
дешёвые понты, был бы мужиком извинился бы перед Зенитом и уехал хлебать спагетти
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Вомбат
1523720048
Конечно, виноват именно ты, выгнавший хороших игроков и согласившийся с покупкой футбольного шлака на их места. Виноват не только в поражении от быков, но и вообще в развале команды.
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OfaZavr
1523720169
неужели и вправду он взял вину на себя, даже не верится)
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Garrincha58
1523720278
Ригони в очередной раз обоср-ся не понимаю за какие игровые заслуги его приглашают в сборную
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Zenmaster
1523722743
Удивил , удивил !!!
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Финт
1523722933
Угу) Осталось сказать"Я устал,я ухожу"))
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zigbert
1523736611
Раньше признавать свою вину ему не удавалось.
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