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    The Telegraph: Венгер продолжит руководить «Арсеналом» в следующем сезоне, если команда выйдет в финал Лиги Европы

    Будущее главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера будет зависеть от того, сумеют ли лондонцы пройти «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы.

    Ранее неоднократно появлялись слухи, что руководство «канониров» уже занимается поиском нового тренера, и французский специалист покинет клуб летом. Однако теперь, как сообщает The Telegraph, Венгер может сохранить свой пост, если выведет красно-белых в финал Лиги Европы. Напомним, текущий контракт тренера рассчитан до июня 2019 года.

    Первый полуфинальный матч между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится 26 апреля в Лондоне. Ответный пройдет в Мадриде 3 мая.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.04.2018 14:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 апреля 2018, 03:31

      Раньше планы были грандиозные, а сейчас даже про 4-ое место не заикаются.... Надо менять тренера, но только не на Манчини всяких...

      0
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 22:46

      Если пройдут Атлетико,то и финал ЛЕ надо выигрывать.

      3
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 14 апреля 2018, 21:28

      Wenger-In))) походу

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 апреля 2018, 16:03

      #WengerOut откладывается ещё как минимум на год. В прошлом году Венгеру не дало уйти чемпионство в Кубке и Суперкубке Англии. В этот раз эти два турниры уже слиты, осталась только Лига Европы.

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      Рейтинг: +3136

      m40 14 апреля 2018, 15:25

      Игроки поняли сигнал и будут сливать...И почему именно финал? Если обыграют Атлетико, но проиграют Марселю/Зальцбургу, то это не даст им путевку в ЛЧ. Цель должна быть только победа в ЛЕ, а не выход в финал

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      Рейтинг: +2051

      almanev 14 апреля 2018, 15:00

      Не умеют в Арсенале резать мясо...

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