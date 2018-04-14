The Telegraph: Венгер продолжит руководить «Арсеналом» в следующем сезоне, если команда выйдет в финал Лиги Европы

Будущее главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера будет зависеть от того, сумеют ли лондонцы пройти «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы.

Ранее неоднократно появлялись слухи, что руководство «канониров» уже занимается поиском нового тренера, и французский специалист покинет клуб летом. Однако теперь, как сообщает The Telegraph, Венгер может сохранить свой пост, если выведет красно-белых в финал Лиги Европы. Напомним, текущий контракт тренера рассчитан до июня 2019 года.

Первый полуфинальный матч между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится 26 апреля в Лондоне. Ответный пройдет в Мадриде 3 мая.