Мевля: «Если хочу оскорбить судью, то делаю это на словенском»

Защитник «Зенита» Миха Мевля высказал мнение по поводу удаления голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона за оскорбления в адрес арбитра Майкла Оливера в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1). Словенец отметил, что если он во время матча хочет сказать что-то полхое судье, то делает это на родном языке.

– За кого будете болеть в полуфинале Лиги чемпионов?

– За «Реал». Но в матче с «Ювентусом» симпатии были 50 на 50. Очень уж хорош был «Юве»!

– Как вам решение Майкла Оливера в концовке?

– У «Реала» была явная возможность забить, поэтому пенальти, конечно, был. А вот удаление Буффона... Знаете, сейчас столько игроков спорит с судьями! Лично я бы за такое красную карточку не показывал.

– Если вы спорите с судьями, то на каком языке?

– Если и я, и арбитр настроены на диалог, то как правило выбираю русский язык. Но если хочу сказать ему что-то плохое, то естественно говорю по-словенски! Думаю, каждый игрок в этом случае будет говорить на родном языке.

Напомним, Оливер назначил пенальти в ворота туринской команды в компенсированное к матчу время. Буффон слишком бурно стал высказывать претензии английскому арбитру, и в результате получил от него прямую красную карточку.