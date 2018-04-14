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    Мевля: «Если хочу оскорбить судью, то делаю это на словенском»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля высказал мнение по поводу удаления голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона за оскорбления в адрес арбитра Майкла Оливера в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1). Словенец отметил, что если он во время матча хочет сказать что-то полхое судье, то делает это на родном языке.

    – За кого будете болеть в полуфинале Лиги чемпионов?

    – За «Реал». Но в матче с «Ювентусом» симпатии были 50 на 50. Очень уж хорош был «Юве»!

    – Как вам решение Майкла Оливера в концовке?

    – У «Реала» была явная возможность забить, поэтому пенальти, конечно, был. А вот удаление Буффона... Знаете, сейчас столько игроков спорит с судьями! Лично я бы за такое красную карточку не показывал.

    – Если вы спорите с судьями, то на каком языке?

    – Если и я, и арбитр настроены на диалог, то как правило выбираю русский язык. Но если хочу сказать ему что-то плохое, то естественно говорю по-словенски! Думаю, каждый игрок в этом случае будет говорить на родном языке.

    Напомним, Оливер назначил пенальти в ворота туринской команды в компенсированное к матчу время. Буффон слишком бурно стал высказывать претензии английскому арбитру, и в результате получил от него прямую красную карточку.

    Источник: Sport24

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    14.04.2018 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      Suicide 15 апреля 2018, 03:14

      Чет вспомнился баян с "БОРа".
      -А на форуме за мат на иностранном языке банят?
      -Нет..
      -Тогда пишов нах@й)))

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