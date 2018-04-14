Мевля: «Если хочу оскорбить судью, то делаю это на словенском»

Чет вспомнился баян с "БОРа".
-А на форуме за мат на иностранном языке банят?
-Нет..
-Тогда пишов нах@й)))
Защитник «Зенита» Миха Мевля высказал мнение по поводу удаления голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона за оскорбления в адрес арбитра Майкла Оливера в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1). Словенец отметил, что если он во время матча хочет сказать что-то полхое судье, то делает это на родном языке.
– За кого будете болеть в полуфинале Лиги чемпионов?
– За «Реал». Но в матче с «Ювентусом» симпатии были 50 на 50. Очень уж хорош был «Юве»!
– Как вам решение Майкла Оливера в концовке?
– У «Реала» была явная возможность забить, поэтому пенальти, конечно, был. А вот удаление Буффона... Знаете, сейчас столько игроков спорит с судьями! Лично я бы за такое красную карточку не показывал.
– Если вы спорите с судьями, то на каком языке?
– Если и я, и арбитр настроены на диалог, то как правило выбираю русский язык. Но если хочу сказать ему что-то плохое, то естественно говорю по-словенски! Думаю, каждый игрок в этом случае будет говорить на родном языке.
Напомним, Оливер назначил пенальти в ворота туринской команды в компенсированное к матчу время. Буффон слишком бурно стал высказывать претензии английскому арбитру, и в результате получил от него прямую красную карточку.