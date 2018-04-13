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    В Сомали во время футбольного матча прогремел взрыв. Погибло пять болельщиков

    В Сомали произошла страшная трагедия – во время футбольного матча прогремел взрыв на стадионе, сообщает Garowe Online. В его результате как минимум пять человек погибли.

    Трагедия произошла в городе Барава на юге Сомали. Во время матча между «Эльманом» и «Эс-Уай-Эл» сработало взрывное устройство, которое было заложено на VIP-трибуне.

    Также сообщается о восьми пострадавших, которые получили серьезные травмы. Никто из футболистов не пострадал. В данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2018 08:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 13 апреля 2018, 12:56

      Я вообще удивлён тому что там в футбол играют, да ещё и про ВИП трибуны что то говорится. Там ужас что творится в этом Сомали. В пятерке самых опасных стран мира.

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