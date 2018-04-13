В Сомали во время футбольного матча прогремел взрыв. Погибло пять болельщиков

В Сомали произошла страшная трагедия – во время футбольного матча прогремел взрыв на стадионе, сообщает Garowe Online. В его результате как минимум пять человек погибли.

Трагедия произошла в городе Барава на юге Сомали. Во время матча между «Эльманом» и «Эс-Уай-Эл» сработало взрывное устройство, которое было заложено на VIP-трибуне.

Также сообщается о восьми пострадавших, которые получили серьезные травмы. Никто из футболистов не пострадал. В данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.