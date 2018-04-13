Нападающий «Урала» Ильин: «В футболе нет ничего невозможного. Матч «Ромы» с «Барселоной» это доказал»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин верит, что может повторить судьбу «Лестера» со своей командой, выиграв чемпионат России.

«Почему нет? Судя по потому, как «Урал» прибавил в этом сезоне, какой футбол показывает, то в будущем, считаю, все реально.

В футболе нет ничего невозможного. Матч «Ромы» с «Барселоной» это в очередной раз доказал. Если римляне смогли пройти Месси и компанию после 0:3, то почему мы не можем победить «Спартак» в ближайшей игре? Нам же не надо отыгрываться», – считает Ильин.

В текущем сезоне после 25 туров «Урал» идет на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.