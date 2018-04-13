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    Нападающий «Урала» Ильин: «В футболе нет ничего невозможного. Матч «Ромы» с «Барселоной» это доказал»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин верит, что может повторить судьбу «Лестера» со своей командой, выиграв чемпионат России.

    «Почему нет? Судя по потому, как «Урал» прибавил в этом сезоне, какой футбол показывает, то в будущем, считаю, все реально.

    В футболе нет ничего невозможного. Матч «Ромы» с «Барселоной» это в очередной раз доказал. Если римляне смогли пройти Месси и компанию после 0:3, то почему мы не можем победить «Спартак» в ближайшей игре? Нам же не надо отыгрываться», – считает Ильин.

    В текущем сезоне после 25 туров «Урал» идет на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2018 06:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 апреля 2018, 08:21

      Рома,Барселона, Урал,Месси,Ильин,забавная последовательность.
      Клоун.

      0
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      Рейтинг: +28

      AlSl11 13 апреля 2018, 07:17

      до чемпионства конечно далеко...но спартак обыграть это по силам))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2018, 07:15

      Интересно с кем ты сравнил свой Урал ??? С Ромой или Барселоной,а может считает себя Лестером ? Клоун.

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