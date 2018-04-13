Набабкин: «Конечно, ЦСКА хотелось выиграть у «Арсенала». Но игра полезная»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился наблюдениями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2). Напомним, что 31-летний россиянин забил в этой встрече свой первый гол в еврокубках.

«Конечно, нам хотелось выиграть. К сожалению, не удалось, потому что сначала дважды забили, затем дважды пропустили.

Мы понимали, что надо много навешивать. Атаковали много, но забили меньше, чем было нужно, чтобы пройти дальше. Но игра полезная», – сказал Набабкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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