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    Набабкин: «Конечно, ЦСКА хотелось выиграть у «Арсенала». Но игра полезная»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился наблюдениями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2). Напомним, что 31-летний россиянин забил в этой встрече свой первый гол в еврокубках.

    «Конечно, нам хотелось выиграть. К сожалению, не удалось, потому что сначала дважды забили, затем дважды пропустили.

    Мы понимали, что надо много навешивать. Атаковали много, но забили меньше, чем было нужно, чтобы пройти дальше. Но игра полезная», – сказал Набабкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2018 00:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 апреля 2018, 07:24

      Немного испугались своего второго гола.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 апреля 2018, 03:26

      Результат по игре....для коней этот счет соответствует их сегодняшнему уровню...

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