Гончаренко заявил, что матчи «Ромы» и «Ювентуса» в ЛЧ вселили в ЦСКА надежду на проход в полуфинал ЛЕ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против английского «Арсенала». Белорус заявил, что в его команде есть надежда на проход дальше.

«С точки зрения физики у нас проблем нет, если только проблемы с психологией. Надеюсь, что эмоции, полный стадион, соперник и уровень турнира помогут выровнять ситуацию. Нам нужна поддержка болельщиков, мы должны верить, что мы можем отыграться. Будем искать шанс на в течение всех 90 минут, будем пытаться перевернуть игру. Мы должны верить.

Матчи итальянских «Ромы» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов в Лиге чемпионов? Игроки ЦСКА наверняка видели эти игры, но каждая отдельная встреча – это отдельная история. Конечно, эти матчи вселяют в нас надежду», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВЭБ Арене».

С ЦСКА происходит что-то странное. У нас есть вопросы