Гендиректор «Тосно»: «Деньги в клубе есть. Никакой катастрофы»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что никакой критической ситуации с финансовыми средствами в клубе нет.

Сегодня «Р-Спорт» заявил, что у «Тосно» закончились деньги, о чем было сообщено футболистам.

– Странные источники, откуда они берутся? Мы понемногу платим – уже закрыли январь, на очереди остальные месяцы.

– По премиальным такая же ситуация?

– Нет, по премиальным есть задержка, но все закроем.

– То есть ситуация не критическая?

– Сложности есть, но никакой катастрофы.

– То есть клуб продолжит свое существование?

– Конечно. Да и потом, если бы не было денег, то мы, наверное, никуда бы не ездили на выезды.