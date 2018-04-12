Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Тосно»: «Деньги в клубе есть. Никакой катастрофы»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что никакой критической ситуации с финансовыми средствами в клубе нет.

    Сегодня «Р-Спорт» заявил, что у «Тосно» закончились деньги, о чем было сообщено футболистам.

    – Странные источники, откуда они берутся? Мы понемногу платим – уже закрыли январь, на очереди остальные месяцы.

    – По премиальным такая же ситуация?

    – Нет, по премиальным есть задержка, но все закроем.

    – То есть ситуация не критическая?

    – Сложности есть, но никакой катастрофы.

    – То есть клуб продолжит свое существование?

    – Конечно. Да и потом, если бы не было денег, то мы, наверное, никуда бы не ездили на выезды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2018 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 11:57

      Есть деньги - нет проблем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 апреля 2018, 17:52

      Т.е. валежник собирать не надо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 12 апреля 2018, 17:43

      Уж постарайтесь, а то Паша голодает, денежек мало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 апреля 2018, 17:26

      - ну правильно!, вылет в ФНЛ это ещё не трагедия))), все живы и здоровы!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11